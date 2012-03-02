مردم بزرگترین پشتوانه نظام جمهوری اسلامی ایران هستند

علی افشارچی در گفتگو با خبرنگار مهر، انتخابات را مهمترین رویداد در کشور عنوان کرد و افزود: انتخابات سرنوشت کشور را تعیین می کند.

وی افزود: با توجه به اینکه در انتخابات مردم دخیل هستند لذا حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رای فتنه های دشمن را خنثی می کند.

رئیس دانشگاه اسلامی زنجان گفت: مردم به طور رسمی با حضور خود در صندوقهای رای مقبولیت خود را از نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنند و با حضور خود به دشمن نشان می دهند که پشت مقام معظم رهبری هستند.

افشارچی افزود: حضور گسترده مردم همانطور که برای نظام پشتوانه است لذا هرچقدر مشارکت مردم بیشتر باشد آراء انتخابات هم بیشتر خواهد بود.

وی تاکید کرد: حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای دلگرمی برای کاندیدای منتخب است.

رئیس دانشگاه زنجان در ادامه گفت: حضور مردم در صحنه انتخابات معادلات شوم استکبار را خنثی خواهد کرد لذا در این راستا هرچقدر مشارکت بیشتر باشد دشمن عقب نشینی می کند.

افشارچی یادآور شد: کاندیدا باید معتقد به نظام جمهوری اسلامی، آگاه به مسائل و قوانین، با تقوا و آگاه به مسائل سیاسی باشد.

وی افزود: نماینده مجلس باید به مسائل قانونی توجه داشته باشد لذا نمایندگان، نماینده مردم در مجلس هستند و با قوانین باید آشنا باشند.

رئیس دانشگاه زنجان گفت: نمایندگان، نماینده دخالت در امور شهری نیستند بلکه قانونگذار در حیطه کلان هستند.