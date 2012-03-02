مشکلات انتخابات رایانه ای در آذربایجان غربی حل شد

علی رضا سهندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بروز قطع و وصلی های ارتباطی در جهت برگزاری انتخابات نیمه مکانیزه در استان افزود: هم اکنون با تلاش مسئولان استان این مشکل به صورت کامل برطرف شده و هم اکنون انتخابات به صورت نیمه مکانیزه در استان در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: از اولین دقایق آغاز کار رای گیری از 25 فرآیند، 24 فرآیند الکترونیکی در سطح استان در تمامی شعب اخذ رای در استان در حال اجراست.

سهندی در ادامه یادآور شد: در زمان حاضر ارسال صورت جلسه اولیه، استعلام کد ملی و ارسال صورت جلسه نهایی در استان به صورت مکانیزه و تنها فرآینده اخذ رای به صورت دستی است.

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آذربایجان غربی گفت: در انتخابات مجلس نهم یک هزار و 856 کاربر به همراه 10 درصد پشتیبان ذخیره در زمینه برگزاری انتخابات مکانیزه در حال فعالیت هستند.

آذربایجان غربی با 9 حوزه انتخابیه، 17 شهرستان 38 شهر و 136 دهستان 12 کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که سه نفر از حوزه انتخابیه ارومیه، دو نفر از حوزه انتخابیه میاندوآب، تکاب و شاهین دژ و از حوزه ها انتخاباتی مهاباد یک نفر ، نفده و اشنویه یک نفر، سردشت و پیرانشهر یک نفر، بوکان یک نفر، سلماس یک نفر، خوی و چایپاره یک نفر، ماکو، چالدرن، شوط و پلدشت یک نفر به مجلس شورای اسلامی راه می یابند.

همزمان با 12 اسفند روز برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی 194 نفر از رسانه های مختلف شامل 55 خبرنگار و عکاس و فیلمبردار از رسانه های مختلف از جمله مطبوعات محلی، نمایندگی خبرگزاریها و روزنامه های سراسری و صدا و سیما و مابقی خبرنگار، عکاس و فیلمبردار 17 شهرستان استان است.