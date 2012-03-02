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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

عاشور:

گلستانیها رکورد جدیدی در انتخابات می زنند

گلستانیها رکورد جدیدی در انتخابات می زنند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری گلستان گفت: مردم مومن و ولایتمدار استان در نهمین دوره انتخابات رکورد جدید می زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عاشور بعد از ظهر جمعه در ستاد انتخابات استان افزود: حضور مردم در پای صندوق های رای پرشکوه و بی سابقه است.

وی اظهار داشت: مردم استان با حضور گسترده در پای صندوقهای رای حماسه ای پرشور آفریده اند.

عاشور بیان داشت: گزارشها نشان می دهد که مردم فوج فوج به پای صندوقهای رای می روند و در انتخابات شرکت می کنند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری گلستان گفت: فضای انتخاباتی و اطلاع رسانی استان خاص است و از همان ابتدای شکل گیری ستاد انتخابات کار اطلاع رسانی نیز شروع شده است.

وی اظهار امیداوری کرد که مردم در انتخابات رکورد زنی جدیدی داشته باشند.

هزار و 1190 شعبه اخذ رای آرای یک میلیون و 108 هزار گلستانی را جمع آوری می کند.

کد مطلب 1549221

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