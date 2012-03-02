  1. استانها
  2. خوزستان
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۱۸

قناعی خبر داد:

جمع آوری رای در خوزستان با ناوچه و بالگرد

جمع آوری رای در خوزستان با ناوچه و بالگرد

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان خوزستان از جمع آوری آرای مناطق صب العبور استان با استفاده از دو ناوچه و پنج بالگرد خبر داد.

حمید قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان خوزستان به علت وسعت بالایش از مناطق صعب العبور فراوانی برخوردار است ولی این موضوع دلیل نمی شود که اهالی ساکن در این مناطق در انتخابات و تعیین سرنوشت خود شرکت نکنند.

وی افزود: بر همین اساس با تمهیدات صورت گرفته دو ناوچه برای جمع آوری آرای مناطق دریایی و پنج بالگرد برای جمع آوری آرای مناطق صعب العبور و کوهستانی در نظر گرفته شده است.

قناعتی عنوان کرد: ناوچه ها در مناطق دریایی برای جمع آوری رای از صیادان و ماهیگیران واقع در مناطق شمال غرب خلیج فارس و  ساکنان خورهای آن منطقه به کار گرفته شده اند.

رئیس ستاد انتخابات استان خوزستان ادامه داد: همچنین بالگردها برای مناطق صعب العبور و کوهستانی برای شهرهایی نظیر دزفول، مسجدسلیمان و دهدز در نظر گرفته شده است.
 
کد مطلب 1549222

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها