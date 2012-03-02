جمع آوری رای در خوزستان با ناوچه و بالگرد

حمید قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان خوزستان به علت وسعت بالایش از مناطق صعب العبور فراوانی برخوردار است ولی این موضوع دلیل نمی شود که اهالی ساکن در این مناطق در انتخابات و تعیین سرنوشت خود شرکت نکنند.

وی افزود: بر همین اساس با تمهیدات صورت گرفته دو ناوچه برای جمع آوری آرای مناطق دریایی و پنج بالگرد برای جمع آوری آرای مناطق صعب العبور و کوهستانی در نظر گرفته شده است.



قناعتی عنوان کرد: ناوچه ها در مناطق دریایی برای جمع آوری رای از صیادان و ماهیگیران واقع در مناطق شمال غرب خلیج فارس و ساکنان خورهای آن منطقه به کار گرفته شده اند.



رئیس ستاد انتخابات استان خوزستان ادامه داد: همچنین بالگردها برای مناطق صعب العبور و کوهستانی برای شهرهایی نظیر دزفول، مسجدسلیمان و دهدز در نظر گرفته شده است.

