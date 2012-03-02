انتخابات پرشور و سرنوشت ساز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نوروزی در خطبه های این هفته نماز جمعه این شهرستان با اشاره به انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم با حضور و مشارکت پر شور خود در این انتخابات بار دیگر حقانیت نظام را به اثبات رساندند.

وی در ادامه با یادآوری انتخابات دوره های پیشین مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: انتخابات یکی از ثمرات گرانبهای انقلاب اسلامی چه در سال های آغازین انقلاب و چه در دوران هشت سال دفاع مقدس و پس از آن است.

حجت الاسلام نوروزی با بیان اینکه، مقام معظم رهبری در ساعات اولیه آغاز رای گیری انتخابات در پای صندوق رای حاضر شده اند، گفت: این مهم باید الگوی ملت حماسی و تاریخ ساز ایران باشد.

امام جمعه شهرستان اسلامشهر با اشاره به یکی از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، عنوان کرد: به بیان مقام معظم رهبری، حضور ملت در انتخابات موجب حیرت، خشم و نومیدی دشمنان نظام در همه برهه ها است.

حجت الاسلام نوروزی ادامه داد: اکنون که استکبار جهانی پس از ناکامی در مراحل مختلف برنامه ریزی برای ضربه زدن به نظام انقلاب تبلیغات سوئی را عالیه این کشور می کند، وظیفه و رسالت مردم در خنثی کردن این اهداف شوم چند برابر می شود.

وی با تاکید بر حضور و مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق های رای، اذعان داشت: حضور مردم در این عرصه مهم از راهکار های مهم خنثی کردن اهداف شوم دشمنان نظام است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان اسلامشهر تاکید کرد: بر این اساس و با توجه به اقدامات دشمن علیه نظام انقلاب اسلامی ایران، حضور مردم در صحنه انتخابات امری ضروری است.



حجت الاسلام نوروزی گفت: مردم غیور، بصیر و آگاه ایران اسلامی به ویژه شهروندان ولایتمدار اسلامشهری با حضور چشمگیر و گستره خود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، حماسه ای جاودان در تاریخ انقلاب اسلامی ایران خلق کردند.

وی از انتخابات به عنوان یک تکلیف شرعی و قانونی یاد کرد و افزود: مردم باید برای تعیین سرنوشت خود در این عرصه حضور یابند و با انتخاب نامزدهای اصلح در ساختن مجلسی پویا و هدفمند مشارکت کنند.

این مسئول در ادامه با اشاره به مناسبت های هفته با یادآوری روز هشتم ربیع الثانی، میلاد امام حسن عسگری (ع) به تشریح توضیحاتی در خصوص زندگی نامه این امام بزرگوار پرداخت.

از دیگر مباحث مطرح شده در نماز جمعه این هفته، ارائه توضیحاتی در خصوص چهاردهم اسفندماه روز تاسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به فرمان امام راحل در سال 57 همچنین هفته نیکوکاری و مناسبت هفته درختکاری و منابع طبیعی بود.