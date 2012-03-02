سبقت مردم برای حضور در انتخابات/ اشتیاق دیدنی رای اولی ها

به گزارش خبرنگار مهر، شعب اخذ رای درشهرستانهای میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد همزمان با سراسر کشور از ساعت هشت صبح جمعه آغاز به کار کرد و مردم خونگرم و ولایت مدار حوزه شرق استان هرمزگان از ساعات اولیه آغاز رای گیری در شعب حضور یافتند.

مردم با شور اشتیاق و با گرفتن شناسنامه در دستان خود، فوج فوج با حرکت به سمت شعب اخذ رای در مساجد و مدارس صحنه های زیبا و بیاد ماندنی را می آفرینند، گروهی به همراه خانواده برای شرکت در انتخابات اقدام کرده اند، افراد مسنی که به علت کهولت سن و یا بیماری توان راه رفتن ندارند، اما با کمک همراهانشان به جمعیت حاضر در شعب ملحق می شوند.

در کنار صندوق های رای کودکانی را می بینید که با شور و اشتیاق وصف ناشدنی نظاره گر این حماسه بزرگ هستند، جوانان رای اولی هم که برای اولین بار در آبادانی میهن خود را سهیم می دانند، حسی عجیب دارند و از شادی در پوست خود نمی گنجند.

شهرستان میناب که مرکز حوزه انتخابیه شرق استان هرمزگان است با استقرار 151شعبه اخد رای بیشترین شعب اخذ رای حوزه شرق استان را به خوداختصاص داده است.

شهرستان سیریک با 33 شعبه اخذ رای کمترین شعب اخذ رای حوزه انتخابیه شرق استان هرمز گان را دارد.

مسعود قانعی فرد رئیس ستاد انتخابات شرق هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور مردم حوزه شرق استان همیشه در همه صحنه ها طی 33 سال گذشته باشکوه بوده، اظهارداشت: در این حوزه مردم از ساعات قبل از شروع انتخابات در شعب اخذرای حاضر شدند.

فرماندارمیناب ادامه داد: مردم با عزم و اراده ای قوی و نیت خیر به شعب اخذ رای آمده اند و انتخابات با شور و نشاط خاص در این منطقه در حال برگزاری است.

وی گفت: در شرق هرمزگان 360 شعبه اخذ رأی در پنج شهرستان و 10 بخش مستقل با مرکزیت میناب در نهمین دوره انتخابات مجلس فعال است.

وی بیان داشت: در کل حوزه انتخابیه شرق هرمزگان 79 شعبه ثابت شهری، 56 شعبه ثابت روستایی، 10 شعبه سیار شهری و 215 شعبه سیار روستایی کار اخذ رأی را انجام می‌دهد.

قانعی فرد اظهارداشت: در میناب 151 شعبه، در رودان 81 شعبه، سیریک 33 شعبه، جاسک 54 شعبه و در بشاگرد 41 شعبه اخذ رای دایر شده است.