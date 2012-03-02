محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که تا کنون حضور مردم در عرصه انتخابات مجلس نهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اظهار داشت: تا این ساعت گزارش‌هایی که به شورای نگهبان رسیده حکایت از آن دارد که مردم به دعوت رهبر و مقتدای خود پاسخ دادند بنابراین 12 اسفند سال 90 به یوم‌الله دیگری تبدیل شد.

اسماعیلی اظهار داشت: حضور گسترده مردم علاوه بر اینکه به اقتدار و کارآمدی مجلس نهم کمک خواهد کرد، موجب یاس و ناامیدی دشمنان و بدخواهان ایران اسلامی خواهد شد و قدرت‌هایی که فکر می‌کردند با تحریم یا مشکلات دیگر می‌توانند مردم را از نظام جدا کنند آب در هاون کوبیدند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی همچنین با اشاره به تحولات منطقه افزود: یکی دیگر از پیام‌های گسترده مردم در انتخابات در جهت تحولات منطقه ارزیابی می‌شود، زیرا مردم منطقه از ایران اسلامی الگوبرداری می‌کنند. از این رو با حضور گسترده در صحنه انتخابات مردم در کشورهای منطقه امیدوارتر از گذشته راه خود را ادامه خواهند داد.

وی در ادامه با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در ساختار سیاسی ایران از جایگاه بالایی برخوردار است، تاکید کرد: نمایندگان خط و مشی آینده کشور را تعیین و ترسیم می‌کنند ، نباید این گونه اندیشید که نمایندگان فقط سرنوشت 4 سال آینده ما را رقم می‌زنند بلکه مصوبات آنان نقش تاثیرگذاری را در آینده کشور خواهد داشت به طوری که مصوبات آنان برای ده‌ها سال می‌تواند نقش تاثیرگذار خود را داشته باشد.

وی گفت: بر این اساس بسیار مهم است که چه کسانی و با چه میزان رای در خانه ملت ساکن خواهند شد.