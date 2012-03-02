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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۳

کی پور:

روند انتخابات در حوزه انتخابیه الکترونیکی گلستان عادی است

روند انتخابات در حوزه انتخابیه الکترونیکی گلستان عادی است

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آبادکتول گفت: اکنون روند عادی انتخابات در حال برگزاری است وسرعت رای گیری به خاطر الکترونیکی بودن بالاست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور بعد از ظهر جمعه در ستاد انتخابات شهرستان افزود: با توجه به این که برای نخستین بار است انتخابات الکترونیکی در این شهرستان برگزار می شود هم اینک روند عادی انتخابات در حال انجام است.

وی اظهار داشت: با حضور حداکثری مردم پیش بینی می شود که دست کم دو تا سه بار زمان رای گیری در این شهرستان تمدید شود.
 
وی افزود: حضور مردم در پای صندوق های رای به تعبیری مشکل سازشده است.

95 شعبه الکترونیکی در شهرستان علی آبادکتول مستقر است.
 
برای حوزه انتخابیه علی آباد کتول و بخش کمالان پنج نفر نامزد نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی شده اند.
 
 

کد مطلب 1549230

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