روند انتخابات در حوزه انتخابیه الکترونیکی گلستان عادی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور بعد از ظهر جمعه در ستاد انتخابات شهرستان افزود: با توجه به این که برای نخستین بار است انتخابات الکترونیکی در این شهرستان برگزار می شود هم اینک روند عادی انتخابات در حال انجام است.

وی اظهار داشت: با حضور حداکثری مردم پیش بینی می شود که دست کم دو تا سه بار زمان رای گیری در این شهرستان تمدید شود.



وی افزود: حضور مردم در پای صندوق های رای به تعبیری مشکل سازشده است.

95 شعبه الکترونیکی در شهرستان علی آبادکتول مستقر است.



برای حوزه انتخابیه علی آباد کتول و بخش کمالان پنج نفر نامزد نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی شده اند.



