روند برگزاری انتخابات در چالوس مطلوب است

سید قدیر رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه لحظه به لحظه بر حضور مردم در پای صندوقهای رای افزوده می شود.

وی ادامه داد: هیئتهای بازرسی و نظارت و هیئت اجرایی تاکنون از تمامی 114 شعبه اخذ رای در سطح شهرستان بازدید بعمل آورده و گزارشی از تخلف توسط رای دهندگان گزارش نشده است.

فرماندار چالوس بیان داشت: حضور مردم در پای صندوقهای رای چشمگیر بوده و این حضور در شعبات اخذ رای شهری و روستایی در حال افزایش است.

رضایی تاکید کرد: نمایندگان فرماندار در شعبات اخذ رای ارتباط مستمر با ستاد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان دارند و این ستاد نیز گزارش تمامی مراکز رای گیری را دارد.

وی گفت: حضور پرشور مردم نشان داد که هر چه تهدید دشمنان بیشتر باشد اتحاد و همدلی ملت ایران نیز بیشتر خواهد شد و امروز ملت ایران نشان دادند که ژیرو ولایت فقیه هستند.

رضایی تصریح کرد: تمام دست ‌اندرکاران انتخابات اعم از هیئتهای اجرایی، نظارت، بازرسی وزارت کشور و بازرسی شورای نگهبان انتخابات را رصد می‌کنند تا این امر به درستی برگزار شده و حقی از کسی تضییع نشود.