مشارکت مردم در انتخابات استحکام انقلاب و نظام را ارتقا می بخشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مظفری ظهر جمعه هنگام انداختن رای خود به صندوق شعبه شماره 56 مسجد الهادی در جمع خبرنگاران افزود: امروز مردم با بصیرت و انقلابی ایران از نخستین ساعات آغاز رای گیری درپای صندوق های اخذ رای حاضر شده اند تا نامزدهای مورد وثوق خود را برای راهیابی به مجلس نهم شورای اسلامی برگزینند.



وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بارها به بصیرت بالای ملت ایران اذعان کرده اند، افزود: مردم ایران اسلامی همواره از آگاهی و بصیرت لازم برخوردارند و این اجازه را به دشمنان اسلام نخواهند داد که در تعیین سرنوشت خود و کشورشان دخالت کنند.



حجت الاسلام مظفری گفت: امروز ملت ایران با حضور خود در صحنه، عزم، اراده و مقاومت خود را به بدخواهان و بداندیشان نشان خواهند داد.



دادستان زنجان، ابراز امیدوری کرد، مجلس نهم مجلسی انقلابی، کارآمد و مقتدر باشد و افرادی مومن، متعهد، دلسوز و توانمند در آن حضور داشته باشند و در جهت رفع مشکلات جامعه و مردم گام بردارند.



حجت الاسلام مظفری گفت: مردم برای انقلاب و نظام شهید و جانباز داده اند و انتظار دارند منتخبین آنها نیز با تصمیمات صحیح و منطقی تر اهداف انقلابی را دنبال کنند و یقین بدانند هرمسیری که دشمن نشان می دهد انحرافی است و بهترین کار مقاومت در برابر آن است.