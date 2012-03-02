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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

حجت الاسلام میرعمادی:

کاندیداها به آرای مردم احترام بگذارند/ مسئله برد و باخت در انتخابات مطرح نیست

کاندیداها به آرای مردم احترام بگذارند/ مسئله برد و باخت در انتخابات مطرح نیست

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه در انتخابات برد و باخت اصل نیست، از کاندیداها و هواداران آنها خواست به آرای مردم احترام بگذارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد با بیان اینکه روز 12 اسفند روز حماسه و شعور است، اظهار داشت: حقیقتا حضور مردم استان در پای صندوقهای رای چشمگیر بوده است.

وی با بیان اینکه این حضور باعث سربلندی، عظمت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی خواهد بود، یادآور شد: قدرت واقعی هر کشور و دولتی به حضور مردم در صحنه وابسته است.

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه اقتدار امروز ایران اسلامی به خاطر حضور ملت در صحنه است، افزود: حضور مردم هجمه تبلیغاتی دشمن را که از ماهها قبل آغاز شده بود خنثی کرد و حیاتی دوباره به انقلاب اسلامی ایران بخشید.

حجت الاسلام میرعمادی خطاب به ملت بزرگ ایران و مردم ولایت مدار لرستان گفت: خداوند به همه شما جزای خیر بدهد که اینگونه مایه دلگرمی مسئولان نظام و خیره شدن چشم جهانیان شدید.

وی با بیان اینکه ملت ایران بار دیگر سیلی محکمی به صورت استکبار جهانی زد، افزود: امروز همه نگاهها به ایران اسلامی معطوف شده است و مردم باید با استمرار حضور خود در پای صندوقهای رای زمینه ساز پایداری و اقتدار ایران اسلامی شوند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی تاکید کرد و یادآور شد: بعد از انتخابات نیز همه باید در کنار هم باشیم و رقابتها به رفاقت تبدیل شود.

حجت الاسلام میرعمادی حضور در انتخابات را لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب دانست و بیان داشت: در انتخابات مسئله برد و باخت مطرح نیست بلکه اصل خدمت است و کسانی که رای می آورند باید توجه داشته باشند که به عنوان خدمتگزار مردم به مجلس راه یافته اند.

وی همچنین ضمن دعوت همه کاندیداها به قانونمندی و احترام به آرای مردم گفت: لرستان 9 نماینده بیشتر در مجلس شورای اسلامی ندارد و طبیعی است که برخی از سوی مردم منتخب نشوند و کسانی که رای نمی آورند باید به انتخاب مردم احترام بگذارند.

کد مطلب 1549233

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