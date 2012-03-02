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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۴

روز برفی پرخاطره برای البرزیها/انتخابات بر سرما غلبه کرد

روز برفی پرخاطره برای البرزیها/انتخابات بر سرما غلبه کرد

کرج - خبرگزاری مهر: بارش نم نم برف کرج را فرا گرفته است و مردم چتر به دست به شعب اخذ رای می روند تاحضور ماندگار خود را به ثبت رسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، با  وجود بارش نم نم برف از ساعتی پیش در کرج، از تعداد رای دهنده ها در شعب اخذ رای نه تنها کاسته نشده است، بلکه هر لحظه به تعداد رای دهندگان نیز افزوده می شود.

روز جاری مدیریت شهری کرج از اعلام  آمادگی دست اندکاران خدمات شهری در صورت تشدید بارندگیها خبر داد و گفت: تهمیدات لازم برای رضایت رای دهندگان و خدمات رسانی اندیشیده شده است.

شعب اصلی اخذ رای در سراسر استان البرز هر لحظه شلوغ تر می شود و امکان تمدید زمان رای گیری نیز وجود دارد.

ستاد بازرسی و نظارت انتخابات تا این لحظه تخلفی را گزارش نکرده است.

کد مطلب 1549234

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