ایران با قدرت رای ملت در برابر استکبار ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ‌الله عباسعلی سلیمانی در خطبه‌ های نماز جمعه زاهدان در مصلای قدس اظهار داشت: ایران از یک نظام الهی و اندیشه مهدویت پیروی می‌ کند و به عنوان پرچم دار مقاومت و ایستادگی در دنیا شهرت دارد.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران ابتکار عمل را به دست آورده و در همه زمینه ها پیشتاز میدان شده است.

وی افزود: دنیای غرب و استکبار جهانی که تحمل چنین موضوعی را ندارند در دو عرصه مستقیم و غیر مستقیم با جمهوری اسلامی ایران در حال نبرد هستند.

امام جمعه زاهدان بیان داشت: تبلیغات و بازی ‌های رسانه‌ ای، سوء استفاده از اختلافات قومی، درگیری بین اصولگرایان و اصلاح طلبان و ایجاد تشنج از طریق ابزار تورم و بیکاری به منظور بی انگیزگی در بین مردم برای ناامن کردن ایران از جمله نبردهای مستقیم و غیر مستقیم دشمنان است.

وی گفت: خوشبختانه ملت ایران با آگاهی و هوشیاری کامل اقدامات دشمنان را نقش بر آب کرده و مشت محکمی بر دهان آنان می کوبند.

وی با تقدیر از حضور پرشور و بی نظیر مردم در انتخابات امروز افزود: اکنون انقلاب اسلامی ایران از چهارچوب و محدوده مرزهای خود خارج شده و حرف اول را در دنیا می زند به گونه ای که کشورهای مختلفی به این انقلاب تکیه کرده اند.

آیت الله سلیمانی خطاب به نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز گفت: نمایندگان باید در مسائل ملی و فرا ملی جهت دار و هدفمند حرکت کنند.

وی همچنین با اشاره به فرا رسیدن ایام نوروز بر تنظیم و کنترل قیمت کالاهای اساسی مردم تاکید کرد و بیان داشت: عدم تثبیت قیمت کالاها در آستانه فرا رسیدن نوروز از جمله مشکلاتی است که گریبانگیر مردم می ‌شود به همین دلیل دستگاه های دست اندرکار باید اقدامات لازم را انجام دهند.