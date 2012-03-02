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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۳

اسماعیل زاده:

تخلف انتخاباتی در هرمزگان گزارش نشده است

تخلف انتخاباتی در هرمزگان گزارش نشده است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بازرسی انتخابات هرمزگان گفت: تاکنون هیچ تخلف انتخاباتی از سوی ستادهای تبلیغاتی و نماینده های کاندیداهها در شعبات اخذ رای گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم اسماعیل زاده بعدازظهر جمعه در جمع خبرنگاران بیان داشت: هرچند در دوره های پیشین حضور مردم در ساعات پایانی در پای صندوق ها بیشتر بود اما در نهمین دوره انتخابات مجلس شعب اخذ رای از اولین لحظات با ازدحام و  استقبال چشمگیر مردم مواجه بود.

وی یاد آورشد: از 15 شعبه اخذ رای قبل از شروع انتخابات بازدید شد وتمام شعب اخذ رای بر اساس برنامه زمان بندی شده فعالیت خود را در موعد مقرر آغاز کردند.

وی استقبال مردم و حضور در این حماسه را بی نظیرتوصیف و اضافه کرد: گزارشهای رسیده از سایر نقاط استان نیز حاکی از مراجعه گسترده اقشار مختلف به شعب اخذ رای است.

اسماعیل زاده تصریح کرد: با توجه به فراگیری مشارکت مردم در این انتخابات احتمال  تمدید ساعت رای گیری در صورت صلاحدید ستاد انتخابات کشور وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه تا کنون هیچ تخلفی از سوی ستادهای تبلیغاتی و نماینده های کاندیداها گزارش نشده، تاکید کرد: در صورت  بروز هرگونه تخلف با متخلفان بر اساس مقررات برخورد می شود.

کد مطلب 1549237

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