حضور گسترده در انتخابات اقتدار روزافزون نظام را رقم می زند

رحمان درکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور گسترده مردم در انتخابات از اولین لحظات شروع رای گیری گفت: در همه دوره های انتخابات که تا کنون پشت سر گذاشتیم، پیک حضور مردم را در بعد از ظهر و ساعات انتهائی رای گیری شاهد بودیم، اما حساسیت این دوره از انتخابات، مردم را از ساعات اولیه روز پای صندوق های رای کشاند.

وی افزود: انتخابات امروز در شرایطی برگزار می شود که استکبار جهانی و دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در داخل وخارج کشور همه توان و انرژی خود را به کار گرفته بودند که اقتدار نظام و همدلی و همراهی مردم با نظام را خدشه دار کرده و فضای همبستگی در ایران را کمرنگ نشان دهند.

وی تصریح کرد: مردم ایران از شعور سیاسی بالائی برخوردار بوده و حساسیت زمان را درک کردند و به همین دلیل دوش تا دوش یکدیگر با حضور در انتخابات اقتدار روزافزون نظام را یک صدا فریاد زدند و بی شک طنین این فریاد بر دلهای دشمنان لرزه افکنده و آنها را از تحقق اهداف شوم خود نا امید می کند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج گفت: امروز هر رای مهر ثبات و پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و هر ایرانی متعهد و وظیفه شناسی بی شک با حضور خود بر این امر صحه خواهد گذاشت.

وی افزود: حضور همراه با شور و نشاط و اراده راسخ مردم برای انتخاب با بصیرت خدمتگزاران خود، نوید بخش آینده آباد و پیشرفت همه جانبه استان البرز و سرتاسر کشور عزیزمان خواهد بود.

وی گفت: انتخاب آگاهانه برای استان نوپائی چون البرز بسیار حائز اهمیت است زیرا البرز در بسیاری از موراد زیرساختی نیازمند تلاش نماینده ها در مجلس و کارآمدی دو چندان آنها است، بنابراین این انتخابات در البرز در کنار حساسیت های ملی، از حساسیت منطقه ای بسیار زیادی برخوردار است.