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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۰۹

درکی در گفتگو با مهر:

حضور گسترده در انتخابات اقتدار روزافزون نظام را رقم می زند

حضور گسترده در انتخابات اقتدار روزافزون نظام را رقم می زند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش ناحیه 4 شهرستان کرج گفت: حضور گسترده و آگاهانه مردم در انتخابات اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دو چندان و روزافزون می کند.

رحمان درکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور گسترده مردم در انتخابات از اولین لحظات شروع رای گیری گفت: در همه دوره های انتخابات که تا کنون پشت سر گذاشتیم، پیک حضور مردم را در بعد از ظهر و ساعات انتهائی رای گیری شاهد بودیم، اما حساسیت این دوره از انتخابات، مردم را از ساعات اولیه روز پای صندوق های رای کشاند.

وی افزود: انتخابات امروز در شرایطی برگزار می شود که استکبار جهانی و دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در داخل  وخارج کشور همه توان و انرژی خود را به کار گرفته بودند که اقتدار نظام و همدلی و همراهی مردم با نظام را خدشه دار کرده و فضای همبستگی در ایران را کمرنگ نشان دهند.

وی تصریح کرد: مردم ایران از شعور سیاسی بالائی برخوردار بوده و حساسیت زمان را درک کردند و به همین دلیل دوش تا دوش یکدیگر با حضور در انتخابات اقتدار روزافزون نظام را یک صدا فریاد زدند و بی شک طنین این فریاد بر دلهای دشمنان لرزه افکنده و آنها را از تحقق اهداف شوم خود نا امید می کند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج گفت: امروز هر رای مهر ثبات و پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و هر ایرانی متعهد و وظیفه شناسی بی شک با حضور خود بر این امر صحه خواهد گذاشت.

وی افزود: حضور همراه با شور و نشاط و اراده راسخ  مردم برای انتخاب با بصیرت خدمتگزاران خود، نوید بخش آینده آباد و پیشرفت همه جانبه استان البرز و سرتاسر کشور عزیزمان خواهد بود.

وی گفت: انتخاب آگاهانه برای استان نوپائی چون البرز بسیار حائز اهمیت است زیرا البرز در بسیاری از موراد زیرساختی نیازمند تلاش نماینده ها در مجلس و کارآمدی دو چندان آنها است، بنابراین این انتخابات در البرز در کنار حساسیت های ملی، از حساسیت منطقه ای بسیار زیادی برخوردار است.

کد مطلب 1549238

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