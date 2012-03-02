حضور شهروندان قدسی پای صندوقهای رای بی نظیر است

قدرت الله کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور و تبع آن شهرستان قدس اظهار داشت: از ساعات اولیه صبح امروز تاکنون شهروندان شهرستان قدس حماسه بی نظیری را خلق کردند و حضور مطلوبی را پای صندوق های رای داشته اند.

وی افزود: در واقع حضور مردم شهید پرور شهرستان قدس نسبت به دوره گذشته انتخابات در این شهرستان رشد مطلوبی داشته و این نشان دهنده افزایش اعتماد مردم به این نظام و کشور است.

مردم هرچه سریعتر به شعب اخذ رای مراجعه کنند

این مسئول بر حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای تاکید و عنوان کرد: مردم هرچه سریعتر به شعب اخذ رای مراجعه کنند و ارائه آرا را به ساعات پایانی شب موکول نکنند.

کریمی ادامه داد: طبق بررسی و نظارت، از صبح تاکنون هیچ گونه تخلف انتخاباتی در حوزه انتخابیه قدس گزارش نشده که این نشان دهنده اهتمام ویژه مسئولان این شهرستان برای سلامت انتخابات است.

ارائه آموزشهای لازم به تمامی عوامل نظارتی و اجرایی

رئیس هیئت نظارت و انتخابات شهرستان قدس اعلام کرد: تمامی عوامل نظارتی و اجرایی با توجه به آموزشها و توجیهات نسبت به وظایف خود آشنا بودند که در این زمینه مشکلی به وجود نیامده است.

وی یادآور شد: ملت ایران مانند راهپیمایی 22 بهمن، امروز نیز حماسه ای دیگر را خلق می کنند و وحدت و همدلی خود را به رخ جهانیان می کشانند.

این مسئول افزود: این حضور حداکثری و گسترده، موجب یاس و ناامیدی دشمنان این نظام و کشور می شود.