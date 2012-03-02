اتمام تعرفه در 20درصد صندوقهای رای مرودشت/ برگزاری انتخابات خرمبید در اوج امنیت

یدالله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با توجه به حضور گسترده مردم شهرستان مرودشت در پای صندوقهای رای تعرفه در برخی از صندوقها به اتمام رسیده، اظهار داشت: روسای این شعبه های اخذ رای در شهرستان درخواست تعرفه مجدد داده که بلافاصله تامین شده است.

وی افزود: با توجه به حضور گسترده مردم و به دلیل رقابتی بودن و سوابق مردم این شهرستان می توان پی برد که حضور مردم در این دوره از انتخابات چشمگیر بوده است.

فرماندار شهرستان مرودشت تصریح کرد: پیش بینی می شود که حضور مردم این شهرستان در نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی به بیش از 65 درصد برسد.

وی با بیان اینکه در این شهرستان مشکل امنیتی نیز وجود ندارد، گفت: با تدابیر اتخاذ شده انتخابات در مرودشت بدون کوچکترین مشکلی در حال پیگیری است و تاکنون کوچکترین مشکلی نیز وجود نداشته است.

به گفته حسینی 13 نفر در سه حوزه انتخاباتی مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان با هم رقابت می کنند.

برگزاری انتخابات با آرامش کامل در خرمبید

فرماندار خرمبید در گفتگو با خبرنگار مهر حضور مردم این شهرستان در انتخابات را پرشور بیان کرد و گفت: مردم این شهرستان تاکنون در نهمین دوره از انتخابات مجلس حماسه آفریده اند.

داوود ایوبی ادامه داد: در این شهرستان 34 شعبه اخذ رای وجود دارد و 17 کاندیدا از سه حوزه به رقابت با یکدیگر می پردازند.

وی با اشاره به امنیت انتخابات در این شهرستان اظهار داشت: انتخابات در این شهرستان در اوج امنیت و آرامش در حال پیگیری است.