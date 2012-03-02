حضور پرشور مردم در پای صندوق ها لبیک به ندای رهبر انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد خدیری در خطبه های نماز جمعه امروز پرند با بیان اینکه شلوغی در پای صندوق های رای از همان ساعات اولیه صبح نمایان بود، گفت: مردم با این حضور به نماینده اصلح و مورد نظر خود رای دادند اما مهم حضور گسترده آنها بود که باید از این مردم عزیز تشکر و قدردانی کرد.



وی حضور مردم را یک عبادت اجتماعی عنوان کرد و گفت: مردم آمدند تا نظام حفظ شود و آمدند تا آبرو، ناموس و انقلاب شان حفظ شود چرا که این حضور دفاع از کیان ما و این آب و خاک است.



خطیب نماز جمعه پرند خطاب به مردم عنوان کرد: هر یک از آراء شما مردم ایران اسلامی در روز 12 اسفند، تیری به چشم استکبار جهانی بخصوص آمریکای جنایتکار است و بار دیگر ملت ایران نقشه های آمریکا را نقش بر آب خواهد کرد.

خدیری با بیان اینکه با این حضور یک بار دیگر خشم آمریکا را خواهیم دید و این موضوع برای ما شیرین است ، گفت: دشمن با جنگ روانی و رسانه ای خود می خواست که این مردم را ناامید و سست کند اما امروز مردم یک بار دیگر با گام های استوار آمدند و بعد از 33 سال باز ثابت کردند که دشمنان هنوز آنها را نشناخته اند.



امام جمعه پرند در خطبه دوم نماز در ادامه مبحث دعا و موانع استجابت آن با بیان اینکه حضرت محمد (ص) دعا را مغز عبادت معرفی می کنند به حدیثی از ایشان اشاره کرد و اظهار داشت: حضرت می فرمایند: اگر خداوند بخواهد بنده ای از بندگان خود را مخلص کند یک راهش این است که بر او بلا و گرفتاری نازل می کند، این بنده گرفتار وقتی برای رفع بلا از خود دعا می کند نخستین موجوداتی که این صدا را می شنوند ملائکه خدا هستند.



خدیری ادامه داد: آنها به خدا می گویند این صدا آشناست و جبرییل به عنوان بزرگ آنها می گوید خدایا این بنده ای که صدایش بلند است فلانی است، این همان بنده گرفتار است که تو را صدا کرده و درخواستی دارد، دعایش را اجابت کن.



خطیب نماز جمعه پرند در ادامه افزود: خداوند در پاسخ جبرییل می فرمایند: من دوست دارم صدای این بنده را بشنوم، وقتی که بنده خدا می گوید "یارب" خدا می گوید لبیک بنده من، چه می خواهی؟ ای بنده من دعا و درخواستی که داری می توانم سه گونه برآورده کنم.



وی با بیان اینکه باید ببینیم از خدا چه می خواهیم و آیا به نفع ما هست یا نه در تشریح این سه مورد، گفت: خدا می گوید اول اینکه عجله کنم و آنچه می خواهی به تو بدهم، دوم اینکه بهتر از آن را برای آخرت تو ذخیره کنم و سوم اینکه با آن دعا بلایی را از تو بگردانم.



امام جمعه پرند در ادامه با تسلیت وفات حضرت فاطمه معصومه(س) به محضر امام زمان (عج) و پیروان و دوست داران اهل بیت(ع) به تشریح شرح حال مختصری از آن حضرت پرداخت و شهر مقدس قم و بارگاه آن حضرت را برکت اسلام و تشیع و میعادگاه عاشقان اهل بیت علیهم السلام دانست، همان گونه که امام صادق (ع) فرموده اند: قم پناه دوست داران اهل بیت(ع) است.



خدیری با اشاره به روز احسان و نیکوکاری و اقدامات ارزنده کمیته امداد و حدیث معروف در این خصوص از عموم مردم خواست تا با کمک خود هرچند اندک، دست محرومان و نیازمندان واقعی بخصوص اهل محل و همسایگان نیازمند خود را بگیرند.



وی بار دیگر خطاب به مسئولان شهر و با انتقاد از وضع خیابان های ورودی و بخصوص امام خمینی(ره) و بلوار علامه طباطبایی به واسطه کنده کاری و عدم آسفالت از آنها خواست زودتر اقدام به بهسازی این خیابان ها کنند چرا که این مردم شایسته و سزاوار خدمت از سوی مدیران هستند.