حضور پرشور چهارمحالیها پای صندوقهای رای/ بام ایران و حماسه ای دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، مردم انقلابی و همیشه در صحنه چهار محال و بختیاری با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی خود در همان ساعات اولیه با شور و نشاط همچون 33 سال گذشته در صفهای طولانی برای انداختن رای به پای صندوقهای رای رفتند.

با وجود سردی هوای چهار محال و بختیاری مردم با حضور باشکوه خود یکبار دیگر به دشمنان نظام ثابت کردند که با اقتدار از نظام و میهن اسلامی خود حفاظت خواهند کرد و با هر رای خود مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی خواهند زد.

چهارمحالیها همانند سالهای گذشته حضور حماسی خود را در پای صندوقهای رای به نمایش گذاشته اند تا بگویند، خوشان برای سرنوشتشان تصمیم می گیرند و همواره پشتیبان نظام اسلامی و رهبریشان هستند.

هم اکنون حضور مردم در شهرستان شهرکرد در شعبه های،32 بخش مرکزی شهرکرد( دبستان خیریه حاج ید الله کیانی)، شعبه 41( مسجد الرضا)، شعبه 44( مدرسه طلوع آزادی)، شعبه 14(اداره پست) و ... غیر قابل توصیف است وهم اکنون برای رای دادن مردم صف ایجاد شده است.

یکی از افراد که به همراه خانواده خود برای رای دادن در شعبه 32 شهرکرد آمده بود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من برای دفاع از کشورم در برابر بیگانیگان در انتخابات حضور یافته ام.

وی بیان داشت: من نظام را دوست دارم و اگر هم روزی نیاز شود برایش جانم را فدا می کنم.

وی بیان داشت: من در انتخابات شرکت کردم تا بگوییم ما فریب تبلیغات دشمنان را نمی خوریم و می خواهم بگوییم ما از نظام، رهبرمان دفاع می کنیم.

یکی دیگر از مردم که رای خود را به صندوق انداخته است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشور ما کشور متحدی است و دشمنان اسلام با این تبلیغات رسانه ای و تلویزیونی نمی توانند این وحدت را از مردم بگیرند.

وی به خطاب به دشمنان داخلی و خارجی این نظام گفت، گفت: 33 سال تبلیغ کردید چه نتیجه ای گرفتید، بدانید که100 سال دیگر هم منتظر باشید وحدت مردم ذره ای کمرنگ نمی شود و همواره پشت نظام و رهبرشان می مانند.

وی یادآور شد: دشمنان با تحریم هایشان هیچ غلطی نمی توانند بکنند و مسئولان ما با اقتدار تمام مشکلات و مسائل تحریم ها را حل می کنند.

در شهر فرخشهر سومین شهر بزرگ و پر جمعیت استان چهارمحال و بختیاری نیز حضور پرشور مردم پای صندوقهای رای مشاهده می شود.

شعبه های 63(مدرسه شهید صالحی)، 65( دبیرستان دخترانه الزهرا) شعبه 68( هنرستان شهید چهرازی)59 (مسجد جامع) 62(دبیرستان شهید مظلوم) و ... مملو از مردمانی است که با وجود سردی هوا پای صندوقهای رای حاضر شدند.

یکی از فرخشهریها که رای خود را به صندوق انداخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رای دادن برای مقابله با دشمن در این برهه زمانی ضرورت دارد.

وی گفت: رای دادن و حضور فعال تمام مردم در انتخابات نشان از وحدت و اتحاد دارد و این موجب ترس دشمنان کشور می شود.

وی بیان داشت: اکنون وقت این است که به تمام جهان نشان دهیم که ایران وحدت دارد وپشتیبان نظامش است.

وی تصریح کرد: حضور پر شور مردم موجب ترس ابرقدرتها می شود و این مهم است.

هم اکنون لحظه به لحظه به شمار شرکت کنندگان در انتخابات در چهار محال و بختیاری افزود می شود و این نشان از در راه بودن حماسه ای برای این استان است.