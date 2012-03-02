مردم ایران اسلامی با یک خروش عظیم حماسه جاودان آفریدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد محسن زاده در خطبه های نماز جمعه بخش بوستان حضور پرشور مردم وفادار به انقلاب را در صحنه و مشارکت گسترده آنان در انتخابات ، زمینه ای برای شکست دادن تمامی توطئه های و دسیسه های دشمن علیه نظام اسلامی یاد کرد .

وی اظهار داشت : مردم بخش بوستان همچون دیگر ملت شجاع کشورمان امروز بار دیگر و در راستای عملی کردن فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی حضوری قابل توجه در صحنه داشته اند.

خطیب جمعه بخش بوستان ادامه داد : آنچه امروز در مرحله اول برای کشور مهم است، مشارکت حداکثری و حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای است که این امر می‌تواند بقای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را تضمین کند.



محسن زاده بیان کرد : خوشبختانه امروز شور و شوق بالایی در شهرستان بهارستان بویژه بخش بوستان در پای صندوق های اخذ رای حاکم شده است و پیش‌بینی‌ها حکایت از افزایش حضور مردم در انتخابات دارد.

امام جمعه بخش بوستان با اشاره به اهمیت این حضور مردم در صحنه برای آینده نظام اسلامی افزود: مردم با حضور خود ثابت می کنند که تحت هر شرایطی پشتیبان نظام اسلامی هستند و پیام اصلی این حضور برای دشمن این است که تهدید و توطئه های مختلف تاثیری در حمایت مردم از نظام ندارد.

وی ضمن تقدیر از حضور تمام مردم کشور به ویژه مردم وفادار و انقلابی شهرستان بهارستان و بخش بوستان در پای صندوق های رای از ساعات اولیه رای گیری تصریح کرد: امروز بهارستانی ها همانند سایر مقاطع ملی ازابتدا لحظات رای گیری حضور قابل توجهی در صحنه داشتند و این مهم ثابت کرد که مردم بهارستان بدون توجه به یاوه گویی های دشمن همواره در دفاع از نظام اسلامی و انقلاب پیشتاز هستند.

محسن زاده مشارکت کردن در عرصه های مختلف به ویژه انتخابات را یک وظیفه دینی و ملی عنوان کرد و یادآور شد: انتظار می رود که مردم در کنار حضور پرشور خود در صحنه زمینه را برای انتخاب کاندیدای اصلح و خوب نیز فراهم کنند و به افرادی رای بدهند که لایق خدمتگزاری هستند.

وی در پایان از مردم قدرشناس بخش بوستان بدلیل این حضور حداکثری قدردانی کرد و از منتخب آینده آنان خواست که قدر تک تک این آراء را دانسته و در جهت خدمت به کشور و منطقه مصرف کنند.