  1. استانها
  2. تهران
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۱۶

امام جمعه بخش بوستان :

مردم ایران اسلامی با یک خروش عظیم حماسه جاودان آفریدند

مردم ایران اسلامی با یک خروش عظیم حماسه جاودان آفریدند

بهارستان - خبرگزاری مهر: امام جمعه بخش بوستان حضور میلیونی ملت شجاع و قهرمان کشورمان را با یک خروش عظیم که حماسه جاودان از خود خلق کردند موجب یاس و نا امیدی دشمن توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد محسن زاده در خطبه های نماز جمعه بخش بوستان  حضور پرشور مردم وفادار  به انقلاب را در صحنه و مشارکت گسترده آنان در انتخابات  ، زمینه ای برای شکست دادن تمامی توطئه های و دسیسه های دشمن  علیه نظام اسلامی یاد کرد .

وی  اظهار داشت : مردم بخش بوستان همچون دیگر ملت شجاع  کشورمان امروز بار دیگر و در راستای عملی کردن فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی حضوری قابل توجه در صحنه داشته اند.

خطیب جمعه بخش بوستان ادامه داد : آنچه  امروز در مرحله اول برای کشور مهم است، مشارکت حداکثری و حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای است که این امر می‌تواند بقای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را تضمین کند.

محسن زاده بیان کرد : خوشبختانه امروز شور و شوق بالایی در شهرستان  بهارستان بویژه بخش بوستان  در پای صندوق های اخذ رای  حاکم شده است و پیش‌بینی‌ها حکایت از افزایش حضور مردم در انتخابات دارد.

امام جمعه بخش بوستان  با اشاره به اهمیت این حضور مردم در صحنه برای آینده نظام اسلامی افزود: مردم با حضور خود ثابت می کنند که تحت هر شرایطی پشتیبان نظام اسلامی هستند و پیام اصلی این حضور برای دشمن این است که تهدید و توطئه های مختلف تاثیری در حمایت مردم از نظام ندارد.

وی ضمن تقدیر از حضور تمام مردم کشور به ویژه مردم وفادار و انقلابی شهرستان بهارستان و بخش بوستان در پای صندوق های رای از ساعات اولیه رای گیری  تصریح کرد: امروز بهارستانی ها همانند سایر مقاطع  ملی ازابتدا لحظات رای گیری  حضور قابل توجهی در صحنه داشتند و این مهم ثابت کرد که مردم بهارستان  بدون توجه به یاوه گویی های دشمن همواره در دفاع از نظام اسلامی و انقلاب پیشتاز هستند.

محسن زاده  مشارکت کردن در عرصه های مختلف به ویژه انتخابات را یک وظیفه دینی و ملی عنوان کرد و یادآور شد: انتظار می رود که مردم در کنار حضور پرشور خود در صحنه زمینه را برای انتخاب کاندیدای اصلح و خوب نیز فراهم کنند و به افرادی رای بدهند که لایق خدمتگزاری هستند.

وی در پایان  از مردم  قدرشناس بخش بوستان بدلیل این حضور حداکثری قدردانی کرد و از منتخب آینده آنان خواست که قدر تک تک این آراء را دانسته و در جهت خدمت به کشور و منطقه مصرف کنند.

کد مطلب 1549246

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها