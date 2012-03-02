شور انتخاباتی در شعب اخذ رای اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعاتی پیش در استان اصفهان هم‌زمان با سراسر کشور آغاز شده است، این حضور مردم از همان لحظات ابتدایی آغاز انتخابات نهمین دوره مجلس پر رنگ بوده است و رفته رفته به شمار جمعیت افزوده می‌شود.

با توجه به اینکه بیش از هفت ساعت از زمان انتخابات می‌گذرد صف‌های طولانی در بیشتر شعب اخذ رای در سراسر شهر و استان اصفهان به چشم می‌خورد و ذره‌ای هجوم جمعیت کاسته نمی‌شود.

در برخی حوزه‌های رأی‌گیری بزرگ مانند حسینیه نورباران، مسجد شیخ لطف‌الله ، مسجد رکن‌الملک و مسجد جامع موج جمعیت بسیار است و پس از توصیه رهبر معظم انقلاب به منظور حضور در صندوق‌ اخذ رای حضور مردم در پای صندوق‌های رای پرشورتر شده است.

رقابت بین 193 کاندیدای اصفهانی

به گزارش مهر، مجلس نهم 20 نماینده به مجلس راه پیدا می‌کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان با اعلام این خبر گفت: از تعداد 461 ثبت نام کننده برای مجلس نهم 193 نفر کاندیدا برای استان اصفهان باقی مانده که از این تعداد 20 نفر به مجلس راه می‌یابند.

محمد مهدی اسماعیلی با اعلام این خبر گفت: از بین دو هزار و 320 شعبه تعیین شده که 653 شعبه آن در شهر اصفهان فعال است.

وی افزود: در روز انتخابات همچنین 657 بازرس برای رسیدگی بر روند نظارتی انتخابات فعالیت می‌کنند.