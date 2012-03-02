حضور پرشور مردم مرند در شعب اخذ رای

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود نامساعد بودن شرایط جوی و بارش برف و باران در حوزه انتخابیه مرند و جلفا، حضور مردم این حوزه انتخابیه در پای صندوقهای اخذ رای چشمگیر است.

بر اساس همین گزارش، ائمه جمعه و فرمانداران شهرستانهای مرند و جلفا نیز دقایقی پس از آغاز رای گیری همگام با مردم این شهرستانها در شعبه های اخذ رای این حوزه انتخابیه حضور یافته و آرای خود را به صندوق ریختند.

حضور پرشور و حال رای اولی ها و قشر جوان از نقاط قابل توجه این دوره از انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه مرند و جلفا است.

طبق اعلام بهنام رضوانی، رئیس ستاد انتخابات مرند، همه تدابیر لازم برای ادامه برگزاری یک انتخابات سالم و باشکوه در حوزه انتخابیه مزبور مهیاست.

وی در حاشیه حضور خود در یکی از شعب اخذ رای در مرند به خبرنگاران گفت: انتظار می‌رود که با توجه به حضور گسترده مردم در آغازین ساعت از اخذ رای، در ساعات بعدی نیز حضور مردم گسترده‌تر باشد.

هم‌اکنون رای گیری در حوزه انتخابیه مرند و جلفا در حال برگزاری است و لحظه به لحظه بر حضور پرشور مردم در شعبه های اخذ رای این حوزه انتخابیه افزوده می‌شود.

مرند و جلفا یک کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارند. 220 شعبه اخذ رای، متشکل از 190 شعبه ثابت و 30 شعبه سیار کار رای گیری از جمعیت 210 هزار نفری حائز شرایط رای دادن در این حوزه انتخابیه را بر عهده دارند.

شمار رای اولی های حوزه انتخابیه مرند و جلفا نیز چهار هزار و 580 نفر است. مرند و جلفا با جمعیتی بالغ بر 300 هزار نفر به ترتیب در فاصله 60 و 120 کیلومتری شمال غرب تبریز، مرکز آذربایجان شرقی قرار دارند.