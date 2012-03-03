منصور ابراهیم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم ذوب‌آهن و وضعیت بازیکنان این تیم اظهار داشت: همه چیز خوب است و تمرینات روزهای گذشته ذوب‌آهن خیلی خوب برگزار شده، بچه‌ها در حال تمرین هستند و در تمرینات اخیر ما، به جز بازیکنان ملی‌پوش همه حضور داششتند و البته گردان سه‌شنبه به جمع بازیکنان تیم اضافه شده است.

وی در مورد بازیکنان مصدوم ذوب‌آهن ادامه داد: اسماعیل فرهادی و سید محمد حسینی دو بازیکن مصدوم ما هستند که وضعیت آنها در روزهای گذشته بهتر شده و امیدوارم در اردوی کیش همه چیز متعادل باشد.

می‌خواهیم لیگ برتر را آبرومندانه تمام کنیم

سرمربی ذوب‌آهن در پاسخ به سئوالی پیرامون برنامه ذوب‌آهن برای ادامه مسابقات لیگ برتر بیان داشت: اگرچه ما نتوانستیم در فصل جاری در جمع مدعیان قهرمانی حضور داشته باشیم اما برای ما مهم این است که بتوانیم لیگ را خوب به پایان برسانیم.

وی بیان داشت: ذوب‌آهن چند بازیکن ملی‌پوش دارد و سایر بازیکنان هم برای درخشش در مسابقات آینده همه تلاش خود را می‌کنند زیرا آنها می‌دانند که عملکردشان در مسابقات باقیمانده برای خودشان می‌ماند و تمام کردن آبرومندانه لیگ برای ما از همه چیز مهم تر است.

فعلا در مورد فصل آینده حرفی نمی‌زنم

ابراهیم‌زاده در مورد شایعاتی که پیرامون جدایی‌اش از ذوب‌آهن در فصل آینده شنیده می‌شود، بیان داشت: هم‌اکنون نمی‌خواهم در مورد فصل آینده حرفی بزنم چون مهم این است که به آنچه پیش روی خود داریم توجه کنیم و امروز بتوانیم با پیراهن ذوب‌آهن قوی کار کنیم و برای آینده بعدها تصمیم می‌گیرم.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون تمام توجهم به مسابقات ذوب‌آهن است و به دنبال این هستم که در بازیهای آینده با قدرت جلو برویم.