دشمنان از ملت ایران نا امید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسینی ظهر امروز در حاشیه حضور در یکی از شعبه های اخذ رای شهرستان شهریار و ارائه رای خود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ملت همیشه در صحنه ایران، امروز بار دیگر با حضور در پای صندوق های رای وحدت و همدلی خود را به رخ جهانیان کشاندند.

وی افزود: در واقع حضور میلیونی مردم پای صندوقهای رای، باعث افزایش اقتدار و سرافرازی ایران اسلامی می شود.

این مسئول عنوان کرد: دشمنان با مشاهده حضور میلیونی ملت ایران پای صندوق های رای، به طور کامل از این ملت و کشور نا امید شده اند و دیگر امید به اجرای توطئه های مختلف ندارند.

حسینی ادامه داد: بازنده اصلی این انتخابات، دشمنان ایران اسلامی به خصوص آمریکا و اسرائیل هستند چون هر برگ رای مردم ایران، تیری به قلب دشمنان است.

شهردار شهریار با اشاره به حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر شهریار در شعب اخذ رای یادآور شد: شهرداری و شورای اسلامی شهر، آماده هرگونه همکاری برای برگزاری هرچه بهتر این حماسه بی نظیر بوده و است.