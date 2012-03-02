حضور گسترده مردم در انتخابات توطئه های دشمنان را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز جمعه اراک افزود: حضور گسترده و آگاهانه مردم در انتخابات و خلق این حماسه ملی باعث دلگرمی مسلمانان منطقه و موجب ناامیدی استکبار جهانی شده است.

وی گفت: مردم با مشارکت گسترده خود درپای صندوقهای رای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی چشم دشمنان را کور کرده و همه توطئه ها و نقشه های دشمن را نقش برآب کردند.

وی افزود: تکلیف مردم در مورد حضور و شرکت در انتخابات امروز به پایان می رسد اما وظیفه نامزدهای منتخب آغاز می شود و باید با همه وجود در جهت پیشرفت مردم تلاش کنند

آیت الله دری نجف آبادی تحقق چشم اندازهای جامعه ایران در حوزه های اشتغال، تولید، تامین اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش را از جمله وظایف نمایندگان منتخب مردم عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان منتخب نباید به وعده های تبلیغاتی خود اکتفا کنند، توجه به مسائل فرهنگی را یکی دیگر از موضوعات مهم مجلس قانون گذار عنوان کرد .

مجلس شورای اسلامی فرصتی مهم برای خدمتگزاری است

وی گفت: مجلس شورای اسلامی برای نامزدهایی که انتخاب می شوند فرصتی مهم در جهت خدمتگذاری است و کاندیداهایی که به مجلس قانون گذاری راه پیدا نمی کنند باید در سنگر دیگری تلاش کنند.

آیت الله دری نجف آبادی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری اشاره کرد و گفت: باید کشاورزان و دیگر فعالان این حوزه اقتصاد از همه ظرفیت ها در تولید محصولات استفاده کنند و مسئولان نیز لازم است همه امکانات مورد نیاز آنان را در اختیارشان قرار دهند.

وی با اشاره به اهمیت هفته احسان و نیکوکاری گفت: کسانی که از قدرت مالی خوبی برخوردار هستند با کمک به نیازمندان می توانند در آستانه سال نو زمینه خشنودی خدا و خلق خدا را فراهم کنند و افراد توانمند ضمن کمک به همنوع باید در زندگی شخصی و کسب و کار خود نیز حد اعتدال را رعایت کنند.