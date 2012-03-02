به گزارش خبرنگار مهر، ائمه جمعه شهرستانهای استان اصفهان امروز در خطبههای نماز جمعه با اشاره به شور و حرارت انتخاباتی در شعب اخذ رای از آحاد جامعه برای حضور در انتخابات دعوت کردند که در ادامه میخوانید.
پس از انتخابات باید رقابت به رفاقت تبدیل شود
حجت الاسلام اصغر قائمی در خطبههای نماز جمعه شهرضا اظهار داشت: بزرگترین توشهای که افراد پس از مرگ با خود به همراه دارند تقواست.
وی ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) میفرمایند:با فرار رسیدن بهار به یاد قیامت باشید و این در حالی است که در جامعه امروز ما با فرا رسیدن بهار مسایل دنیوی نمود پیدا میکنند.
امام جمعه موقت شهرضا با تشریح اهمیت حفظ اخلاق اسلامی در پایان سال افزود: عید غدیر وعید قربان به عنوان مهمترین اعیاد مسلمین مطرح است و البته باید از فرصت عید نوروز در راستای اصلاح مشکلات و مسایل جامعه و ترویج فرهنگ صله رحم بهرهمند شد.
خطیب جمعه شهرضا در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: مردم بزرگوار ما از ساعات اولیه آغاز رای گیری با حضور در صندوقهای اخذ رای ، سیلی محکمی بر دهان مستکبران زدند.
وی با اشاره به اهمیت قانون گرایی در عرصه انتخابات تصریح کرد: پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات همگان باید با تمسک به قانون ، رقابتهای انتخاباتی را به رفاقت تبدیل کنند.
قائمی در ادامه با ابراز تأسف از بروز برخی بداخلاقیهای تبلیغاتی در سطح جامعه افزود: در جریان تبلیغاتهای انتخاباتی شاهد بروز یک سری بد اخلاقیهای انتخاباتی از سوی برخی اصول گرایان بر علیه یکدیگر بودیم.
وی اضافه کرد: مردم شریف و بزرگوار ما در سختترین وضعیت اقتصادی و بیکاری با حضور پرشور در عرصه انتخابات حماسه آفرینی میکنند و چنین مردمی شایسته بهترین خدمات هستند.
صفوف گسترده پیر و جوان پای صندوق رای یک فضیلت است
حجت الاسلام مصطفی شیخعلی در نماز سیاسی عبادی جمعه این هفته گلپایگان که در مسجد جامع برگزار شده بود، اظهار داشت: امروز روز بزرگی در تاریخ ایران اسلامی است و برای همیشه ماندگار و جاوید میماند.
خطیب جمعه گلپایگان بیان داشت: امروز روز امتحان الهی است و ملت ایران بار دیگر برگ زرینی بر افتخارات نظام جمهوری اسلامی میزنند.امروز حدود سه هزار و 500 نفر برای رسیدن به 290 کرسی مجلس شورای اسلامی با یکدیگر رقابت میکنند و انتخابات در فضای امنیتی آرامی در حال برگزاری است.در شهرستان گلپایگان 71 شعبه اخذ رای وجود دارد و بیش از یک هزار نفر در امر اجرایی و بازرسی انتخابات مشارکت دارند.
وی با بیان اینکه حضور مردم در پای صندوقهای رای از ابتدای صبح چشمگیر بوده است، گفت: امروز در یکی از روستاهای شهرستان پیرزنی 90 ساله در شعبه اخذ رای به سختی حضور پیدا کرد و میگفت، «الحمدالله که توانستم یکبار دیگر انجام وظیفه کنم و دینم را به نظام جمهوری اسلامی ادا کنم.
شیخعلی تصریح کرد: کسی که به عنوان نماینده منتخب امروز تعیین میشود بار سنگینی به دوش دارد و باید بداند که حرفش و موضعش در این دنیا و آن دنیا زیرذربین قرار دارد و باید جوابگوی چنین مردمی باشد که با عشق به ولایت فقیه و ارزشهای دینی پای صندوقهای رای حضور یافتهاند.
وی گفت: رای دادن یک فضیلت است و مانند نماز اول وقت است و باید هرچه زودتر ادا شود و این وظیفه ماست که امروز امر به معروف کنیم و همگان را به شرکت در انتخابات تشویق کنیم.
امام جمعه گلپایگان با بیان اینکه امروز روز امتحان الهی است، تاکید کرد: رای ما موجب امیدواری همه آزادگان عالم میشود و یاس و نامیدی برای دشمنان به ارمغان میآورد.
کاندیداها به رأی مردم تمکین کنند
حجتالاسلام محمدرضا اسماعیلی در خطبههای این هفته نماز جمعه کاشان اظهار داشت: امروز یعنی 12 اسفند روز امتحان و آزمایش همه ماست آزمونی که موفقیتش به واسطه حضور در انتخابات که موجب تقویت نظام جمهوری اسلامی میشود رقم میخورد پس بر ما واجب است تا با مشارکت حداکثری خود از این امتحان نیز سربلند بیرون آییم.
وی با تأکید بر اینکه حضور در انتخابات یک وظیفه الهی، سیاسی، اجتماعی و عبادی است خاطرنشان کرد: اگر کسی در این میان به نحوه برگزاری انتخابات، تبلیغات کاندیداها، قبول یا رد صلاحیت شدگان و یا انصراف کاندیداها نیز نقد دارد نباید آن را بهانه عدم حضور در این عرصه سرنوشتساز قرار دهد زیرا در محکمه عدل خدا این توجیهها پذیرفتنی نیست.
امام جمعه موقت کاشان با بیان اینکه فردا که رأی ملت ایران و میزان مشارکت اعلام شود تیر دیگری بر چشمان دشمنان مینشیند افزود: در این زمان است که باز بر جبهه دشمن ضربهای مهلک وارد آمده و یأس و ناامیدی بر آن حاکم شده و موجبات اضمحلال استکبار فراهم میشود.
اسماعیلی سپس به وظیفه کاندیداها در امر انتخابات پرداخت و گفت: نخست آنکه باید رأی مردم را تمکین کنند زیرا تنها رأی مردم تعیینکننده نتیجه انتخابات است آنانی که آزادانه به پای صندوقهای رأی آمده و کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب کردهاند.
وی عنوان کرد: کسی که منتخب ملت شده باید به فکر آنان بوده و به پیروزی خود مغرور نشده و تنها خدمت به آنان دغدغه او باشد.
اسماعیلی گفت: کاندیدایی که انتخاب شده شایسته است از نظر کاندیداهایی که رأی نیاوردهاند در راستای خدمت بهتر به مردم استفاده کند زیرا قشری از مردم نیز به این کاندیداها رأی داده و آنان را اصلح دانستهاند.
خطیب نماز جمعه کاشان با تأکید بر اینکه کسانی که رأی نیاوردهاند نباید بداخلاقی کنند اضافه کرد: هر یک از کاندیداهایی رأی بیاورد منتخب ملت بوده و سزاوار است سایر کاندیداها به وی تبریک گویند.
وی با یادآوری اتفاقات انتخابات ریاست جمهوری سال 88 عنوان کرد: کسانی هم که به اعتراض دارند باید از طریق قانون شکایت خود را پیگیری کنند نه آنکه مردم را به کف خیابان دعوت کنند.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه از فردا رقابت معنا ندارد تصریح کرد: فردا دوران رفاقت است اگر تا امروز به خاطر جذب و جلب رأی با یکدیگر رقابت میکردیم فردا دیگر هنگام رفاقت و دوستی است و زمانی است که باید همه از حضور ملت همیشه در صحنه قدردانی کرده و این پیروزی بزرگ مردم را به کام آنان تلخ نکنیم.
شرکت در انتخابات سیلی محکمی بر گوش استکبار است
حجت الاسلام محمد جواد رضایی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرستان سمیرم با تأکید بر رعایت تقوای الهی اظهار داشت: تقوا ضامن عزت و سلامت در دنیا و سعادت اخروی میشود.
وی انتخابات را تجلی نظام مقدس اسلامی دانست و افزود: بنا بر اعتقادات دینی، تکلیف شرعی و ملی، هر ایرانی وظیفه شرکت در انتخابات را دارد و باید بر اساس تکلیفی که دارد در انتخابات شرکت کند.
امام جمعه موقت سمیرم با اشاره به حساسیت ویژه انتخابات مجلس نهم اظهار داشت: انتخابات مجلس نهم بسیار مهم و سرنوشت ساز بوده و مردم مانند مشارکتهای قبلی، انتخابات را بسیار بهتر از انتخابات قبلی درک کردهاند.
وی با اشاره به الگوپذیری کشورهای مسلمان در جهان از ایران تصریح کرد: چشم امید مردم مستضعف و مسلمانان جهان در افغانستان، لیبی و عراق به مردم ایران است و آنها منتظر هستند تا ببینند مردم ایران از این امتحان الهی سربلند و سرافراز بیرون میآیند.
رضایی با اشاره به حضور پرشور مردم شهرستان سمیرم پای صندوقهای رای اضافه کرد: ملت ایران برای ناامیدی و خنثی کردن توطئه دشمنان در انتخابات شرکت میکنند تا بار دیگر اقتدار ایران اسلامی را نشان دهند.
وی با اشاره به اینکه مردم خود باید با تحقیق فرد اصلح را انتخاب کنند، تصریح کرد: مردم باید صلاحیت فرد را در نظر بگیرند و آشنا بودن و نسبت داشتن با یک کاندید نباید مانع انجام وظیفه الهی شود.
رضایی در ادامه افزود: شرکت در انتخابات سیلی محکمی بر گوش استکبار است و اقتدار ایران اسلامی را نشان میدهد و بر اساس تکلیف باید رای دهیم و نمایندگان اصلح را انتخاب کنیم.فردی که به رأی و پشتوانه مردم به عنوان نماینده راهی مجلس میشود باید شکرگزار خدا باشد.
امام جمعه موقت سمیرم با اشاره به ظرفیتهای موجود در شهرستان ادامه داد: فرد منتخب باید با حمایت مردم برای سربلندی و پیشرفت شهرستان با برنامهریزی گرد و غبار محرومیت را از چهره شهرستان بزداید و به شهرستانی برخوردار تبدیل شود.
وی همچنین خطاب به افرادی که با رأی مردم انتخاب نمیشوند، گفت: عرصه خدمت گذاری در عرصههای مختلف در این شهرستان همچنان برای شما باز است و مطمئن باشید نزد خدا اجر و پاداش دارید. امروز چشم تمام دنیا به ایران اسلامی است تا ببینند ملت بزرگ ایران چه حماسهای را میآفرینند.
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