به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکراصفهانی جمعه با حضور در پای صندوق‌ رای و انتخاب کاندید مورد نظر خود بیان داشت: مردم بزرگوار ایران اسلامی وظیفه شناس هستند و همچون همیشه دین خود را به انقلاب و شهدا بیان می‌کنند.

وی با بیان اینکه این مردم در لحظات مختلف و حساس کشور پشتیبان مسئولان بوده‌اند، ادامه داد: از جمله این اقدامات مردم حضور در پای صندوق‌های رای است که با حضور خود مهر تأییدی بر نظام جمهوری اسلامی ایران دارند.

استاندار اصفهان اظهار داشت: مردم روحیه تعهد و حضور در پای صندوق‌های رای دارند.

اطلاعیه ثبت احوال برای رای دهندگان

به گزارش مهر، اداره کل ثبت احوال استان اصفهان اعلام کرد و با توجه به اینکه ارائه اصل شناسنامه و کارت شناسایی ملی برای شرکت در انتخابات و رای دادن ضروری است، لذا امروز تمام ادارات ثبت احوال در سراسر استان فعال بوده و آماده تحویل شناسنامه‌های کسانی است که در روزهای قبل برای تعویض به ثبت احوال تحویل داده شده است.

همچنین علاوه بر آن افرادی که کارت شناسایی خود را به هر دلیل در اختیار ندارند می‌توانند، با مراجعه به ادارات ثبت احوال تأییدیه شماره ملی دریافت کنند.