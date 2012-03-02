اسرائیل موشک آرو 3 را آزمایش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های اسرائیلی، "ایتساک کایا" رئیس برنامه موشکی آرو در صنایع هوافضای رژیم صهیونیستی گفت: برای نخستین بار است که قرار است سیستم موشکی بسیار پیشرفته آرو3 آزمایش شود.

کایا گفت: آرو 3 که نمونه تقویت شده سیستم موشکی آرو است با استفاده از سیستم رادار "گرین پاین"(کاج سبز) به روز شده است.

وی افزود: آزمایش اولیه این موشک چند هفته پیش با موفقیت انجام شد.

یک مقام اسرائیلی دیگر که خواست نامش فاش نشود در این ارتباط گفت: طی این آزمایش موشک از پایگاه "پالماچین" در جنوب تل آویو به فضا پرتاب خواهد شد. آزمایش موشک پس از دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که روز دوشنبه در کاخ سفید انجام خواهد شد صورت می گیرد.

این مقام ناشناس ادعا کرد که این آزمایش موشکی برای محدود کردن خطرات ایران صورت می گیرد.