نامزدهای معترض دو روز فرصت شکایت خواهند داشت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دست باز در گفتگو با خبرنگاران استان اردبیل افزود: نامزدهای انتخاباتی بعد از اتمام رای گیری و مشخص شدن نتایج انتخابات باید به نظر افکار عمومی و مردم احترام گذاشته و نتیجه را قبول کنند.

وی با بیان اینکه نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات دو روز بعد از اعلام نتایج فرصت شکایت دارند، تصریح کرد: بعد از اعلام شکایت نامزدهای معترض شورای نگهبان هفت روز فرصت رسیدگی به شکایات را دارند و بعد از هفت روز نتیجه را اعلام خواهد شد.

سرپرست سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل با اشاره به آغاز به موقع انتخابات در روستاهای استان تصریح کرد: 739 شعبه اخد رای روستایی در استان وجود دارد که از این تعداد 285 شعبه ثابت روستایی و 548 شعبه سیار وجود دارد که طبق گزارشهای رسیده از فرمانداریها در همه روستاها اخذ رای گیری به موقع شروع شده و بدون مشکل ادامه دارد.

وی با بیان اینکه شعبه های سیار روستایی در روستاهای کم جمعیت وجود دارد، اضافه کرد: در روستاههای پرجمعیت استان صندوق ثابت تعبیه شده اما در روستاهای کم جمعیت صندوقهای سیار فرستاده می شود و زمان و مکان صندوقهای رای گیری در این روستاها قبلا مشخص و به اهالی روستا اطلاع رسانی شده است.

دست باز با اشاره پیش بینی قانون برای داشتن نمایندگان نامزدها در صندوقهای رای گفت: ماده 55 قانون اساسی اجازه حضور نمایندگان کاندیداها در صتندوقهای رای را داده است.

دست باز افزود: در حوزه های انتخابابیه ای که یک نفر نماینده در مجلس دارد هر نامزد انتخاباتی می تواند برای هر صندوق یک نماینده معرفی کند و در حوزه انتخابیه اردبیل برای هر سه صندوق یک نماینده کاندیدا می تواند حضور داشته باشد.