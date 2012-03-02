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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۵

دست باز:

نامزدهای معترض دو روز فرصت شکایت خواهند داشت

نامزدهای معترض دو روز فرصت شکایت خواهند داشت

اردبیل - خبرگزاری مهر: جانشین انتخابات استان اردبیل گفت: پس از مشخص شدن نتایج انتخابات، نامزدهای معترض به نتیجه شمارش آرا دو روز برای اعلام شکایت فرصت خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دست باز در گفتگو با خبرنگاران استان اردبیل افزود: نامزدهای انتخاباتی بعد از اتمام رای گیری و مشخص شدن نتایج انتخابات باید به نظر افکار عمومی و مردم احترام گذاشته و نتیجه را قبول کنند.

وی با بیان اینکه نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات دو روز بعد از اعلام نتایج فرصت شکایت دارند، تصریح کرد: بعد از اعلام شکایت نامزدهای معترض شورای نگهبان هفت روز فرصت رسیدگی به شکایات را دارند و بعد از هفت روز نتیجه را اعلام خواهد شد.

سرپرست سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل با اشاره به آغاز به موقع انتخابات در روستاهای استان تصریح کرد: 739 شعبه اخد رای روستایی در استان وجود دارد که از این تعداد 285 شعبه ثابت روستایی و 548 شعبه سیار وجود دارد که طبق گزارشهای رسیده از فرمانداریها در همه روستاها اخذ رای گیری به موقع شروع شده و بدون مشکل ادامه دارد.

وی با بیان اینکه شعبه های سیار روستایی در روستاهای کم جمعیت وجود دارد، اضافه کرد: در روستاههای پرجمعیت استان صندوق ثابت تعبیه شده اما در روستاهای کم جمعیت صندوقهای سیار فرستاده می شود و زمان و مکان صندوقهای رای گیری در این روستاها قبلا مشخص و به اهالی روستا اطلاع رسانی شده است.

دست باز با اشاره پیش بینی قانون برای داشتن نمایندگان نامزدها در صندوقهای رای گفت: ماده 55 قانون اساسی اجازه حضور نمایندگان کاندیداها در صتندوقهای رای را داده است.

دست باز افزود: در حوزه های انتخابابیه ای که یک نفر نماینده در مجلس دارد هر نامزد انتخاباتی می تواند برای هر صندوق یک نماینده معرفی کند و در حوزه انتخابیه اردبیل برای هر سه صندوق یک نماینده کاندیدا می تواند حضور داشته باشد.

کد مطلب 1549261

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