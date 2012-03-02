مشارکت گسترده مردم در انتخابات اقتدار و عزت برای نظام است

محمد فتحی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر روز 12 اسفند ماه را روز آزمون ملت ایران یاد کرد و افزود: مردم با حضور پرشور خود در پای صندوقهای رای سیلی محمکی را بر دهان استکبار خواهند زد.

وی با اشاره به روز 22 بهمن ماه که مردم حضور ارزشمندی در راهپیمایی داشتند، گفت: این حماسه در 12 اسفندماه باز هم تکرار می شود.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی زنجان اظهار داشت: طبق فرمایشات حضرت امام خمینی (ره) مجلس در راس امور است لذا باید یک نماینده توانمند به مجلس راه پیدا کند.

وی افزود: مجلس دارای شان نظارتی در کل قوا است و توانمندی های زیادی دارد لذا باید نماینده قوی، شجاع، امانتدار، معتقد به ولایت رهبری وارد مجلس شود.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی زنجان در ادامه گفت: در مجلس برنامه های مهم وجود دارد و مکان قانون گذاری است و نقش و وظیفه مهمی بر عهده نمایندگان است و در این راستا باید نماینده کاردان وارد مجلس شود.

فتحی در ادامه یادآور شد: نمایندگان نماینده اقشار مردم و جامعه هستند لذا باید نماینده اصلح وارد مجلس شود.

وی گفت: از اول انقلاب تا به امروز نظام جمهوری اسلامی مورد هجمه و تهاجم غرب بوده و این تهاجم به طور رسانه ای، تهاجم فرهنگی بوده لذا امروز حضور و اتحاد و یکدلی مردم باعث کمرنگ شدن نقشه های شوم دشمن می شود.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی زنجان افزود: حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای برای بیداری اسلامی که در منطقه است بسیار خوب بوده و باعث استحکام، وحدت و تقویت بیداری اسلامی خواهد شد.