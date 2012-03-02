حضور گسترده مردم مرند و جلفا در انتخابات همه را شگفت زده کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام رضوانی در حاشیه بازدید از یکی از شعبه های شهری مرند به خبرنگاران گفت: بر اساس گزارشهای رسیده از شعبه های تعریف شده حوزه انتخابیه مرند و جلفا، حضور مردم پای صندوقهای رای چشمگیر بوده است و این شور و اشتیاق انتخاباتی، مسئولان این حوزه انتخابیه را مبهوت کرده است.

وی با اشاره به استقبال مردم و ایجاد صفهای طولانی در شعب اخذ رای مرند و جلفا، از مردم این حوزه انتخابیه خواست شرکت در رای گیری را به ساعات انتهایی روز موکول نکنند.

رضوانی، توصیه های مقام معظم رهبری مبنی بر تعجیل در شرکت در انتخابات را یادآور شد و اضافه کرد: انتخابات، مشارکت در تعیین سرنوشت جامعه است و از این رو به مردم توصیه می شود برای شرکت در این برنامه سرنوشت سازو حیاتی تسریع کنند.