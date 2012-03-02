  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

رضوانی:

حضور گسترده مردم مرند و جلفا در انتخابات همه را شگفت زده کرده است

حضور گسترده مردم مرند و جلفا در انتخابات همه را شگفت زده کرده است

مرند - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات مرند و جلفا گفت: حضور گسترده مردم این حوزه انتخابیه از ساعت های اولیه صبح در پای صندوقهای رای، همه را شگفت زده کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام رضوانی در حاشیه بازدید از یکی از شعبه های شهری مرند به خبرنگاران گفت: بر اساس گزارشهای رسیده از شعبه های تعریف شده حوزه انتخابیه مرند و جلفا،  حضور مردم پای صندوقهای رای چشمگیر بوده است و این شور و اشتیاق انتخاباتی، مسئولان این حوزه انتخابیه را مبهوت کرده است.

وی با اشاره به استقبال مردم و ایجاد صفهای طولانی در شعب اخذ رای مرند و جلفا، از مردم این حوزه انتخابیه خواست شرکت در رای گیری را به ساعات انتهایی روز موکول نکنند.

رضوانی، توصیه های مقام معظم رهبری مبنی بر تعجیل در شرکت در انتخابات را یادآور شد و اضافه کرد: انتخابات، مشارکت در تعیین سرنوشت جامعه است و از این رو به مردم توصیه می شود برای شرکت در این برنامه سرنوشت سازو حیاتی تسریع کنند.

کد مطلب 1549264

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها