هر لحظه بر حضور مردم پارس آباد در انتخابات افزوده می شود

ولی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: بیشتر مردم این منطقه از پیر و جوان از ساعت هفت صبح در شعبات رای گیری حاضر شده اند و شعبات به حدی شلوغ است که افراد تا چند ساعت به صف می ایستند.



وی حضور حماسی این خطه را نشان دهنده پشتیبانی از ولایت و رهبری توسط این مردم دانست و افزود: با وجود صف های طولانی که در روستاها، بخش ها و شهرهای پارس آباد حاکم است انتظار می رود میزان مشارکت بیشتر از این نیز شود.



فرماندار پارس آباد از وجود 155 شعبه اخذ گیری ثابت و 109 شعبه ثابت در این شهرستان خبر داد و افزود: تعداد دو هزارو 750 نفر به عنوان عوامل اجرایی مسئولیت جمع آوری و صیانت از آرای مردم را دارند.



کریمی اضافه کرد: از حوزه انتخابی شهرستان پارس آباد و بیله سوار 12 نامزد انتخاباتی با هم به رقابت می پردازند و یک نفر به عنوان نماینده به مجلس راه پیدا می کند.