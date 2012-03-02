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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۰

کریمی در گفتگو با مهر:

هر لحظه بر حضور مردم پارس آباد در انتخابات افزوده می شود

هر لحظه بر حضور مردم پارس آباد در انتخابات افزوده می شود

پارس آباد - خبرگزاری مهر: فرماندار پارس آباد گفت: هر لحظه بر حضور مردم شهرستان پارس آباد در پای صندوقهای رای افزوده می شود.

ولی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: بیشتر مردم این منطقه از پیر و جوان از ساعت هفت صبح در شعبات رای گیری حاضر شده اند و شعبات به حدی شلوغ است که افراد تا چند ساعت به صف می ایستند.

وی حضور حماسی این خطه را نشان دهنده پشتیبانی از ولایت و رهبری توسط این مردم دانست و افزود: با وجود صف های طولانی که در روستاها، بخش ها و شهرهای پارس آباد حاکم است انتظار می رود میزان مشارکت بیشتر از این نیز شود.

فرماندار پارس آباد از وجود 155 شعبه اخذ گیری ثابت و 109 شعبه ثابت در این شهرستان خبر داد و افزود: تعداد دو هزارو 750 نفر به عنوان عوامل اجرایی مسئولیت جمع آوری و صیانت از آرای مردم را دارند.

کریمی اضافه کرد: از حوزه انتخابی شهرستان پارس آباد و بیله سوار 12 نامزد انتخاباتی با هم به رقابت می پردازند و یک نفر به عنوان نماینده به مجلس راه پیدا می کند.
کد مطلب 1549265

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