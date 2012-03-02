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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۰

اسماعیلی:

حضور مردم تاکنون در انتخابات پرشور بوده است

حضور مردم تاکنون در انتخابات پرشور بوده است

اصفهان – خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: حضور پرشکوه مردم اصفهان در شعب اخذ رای پرشور بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی اسماعیلی جمعه با حضور در پای صندوقهای رای از حضور و شور مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و تاکید کرد: حضور مردم از دقایقی ابتدایی رای گیری در شعب اخذ رای پرشور بوده است.

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه مردم آمده‌اند و پای صندوق‌های رای بنا به سفارش رهبر فرزانه انقلاب حضور یافته‌اند، تصریح کرد: با گزارشاتی که از ساعات آغازین انتخابات رسیده‌ حضور پرشکوه مردم در پای صندوق‌های رای نیز تائید شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان تاکید کرد: همین حضور پرشکوه و قوی مردم از دقایق ابتدایی این نوید را می‌دهد که تا لحظات مشخص شده برای رأی‌گیری همه مردم موفق به مهر تایید خود به نظام شوند.

وی تاکید کرد: انتظار داریم که مردم در همان ساعات تعیین شده به شعب اخذ رای مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1549267

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