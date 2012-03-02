اقلیتهای دینی در انتخابات ایران آزادی سیاسی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، استانلی سیمونز بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقلیتهای دینی مانند سایر اقشار مردم حضور پرشوری در انتخابات مجلس نهم دارند، افزود: طی سالهای بعد از پیروزی انقلاب، دشمنان نظام تحریم اقتصادی، تهاجمات فرهنگی به ملت ایران تحمیل و برای سست کردن مبانی وحدت کلمه به مسائل قومیتی مبنی براینکه اقلیتهای دینی در ایران آزادی ندارند پرداخته و این در حالی است که این ادعاها دروغ محض بوده و فراهم شدن شرایط برای شرکت کردن مردم در انتخابات مجلس نشان دهنده وجود آزادی سیاسی و اجتماعی برای مردم از جمله آشوریان است.
وی اظهار داشت: پیروان ادیان مختلف نیز برای خلق حماسه ای پرشور و بی نظیر در شعب اخذ رای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور یافته، به طوریکه صحنههای بی بدیل از اتحاد و همبستگی برای ثبت در تاریخ انقلاب ایران امروز به ثبت رسیده و ایادی استکبار جهانی از این حضور همگانی به ستوه می آیند.
رئیس انجمن آشوریان ارومیه جوانان را سرمایه های این مرز و بوم دانست و گفت: حضور جوانان و نوجوانان واجد شرایط رای دادن در انتخابات بیش از پیش بر اندام دشمنان کشورمان لرزه می اندازد، چرا که آینده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور به دست آنها رقم می خورد.
سیمونز ادامه داد: حضور جوانان در عرصه های تصمیم گیریهای مهم کشور از جمله انتخابات نشان دهنده وفاداری آنها به آرمانهای انقلاب و مانوس بودن قشر جوان با رهبری بوده و موجب یاس و دلمردگی دشمن میشود.
وی با اشاره به مانورهای تبلیغاتی ایادی استکبار جهانی برای کم رنگ جلوه دادن حضور مردم ایران در انتخابات، اظهار داشت: هر موقع رویداد غرورآفرین و حماسه ای بیبدیل در کشور ما رخ میدهد رسانههای جهان در سکوت خبری حیرت انگیز فرو میروند پس برای انعکاس حضور میلیونی ملت ایران باید رسانههای داخلی با همه توان و تجهیزات خود تلاش کنند.
همزمان با 12 اسفند روز برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی 194 نفر از رسانه های مختلف شامل 55 خبرنگار و عکاس و فیلمبردار از رسانه های مختلف از جمله مطبوعات محلی، نمایندگی خبرگزاریها و روزنامه های سراسری و صدا و سیما و مابقی خبرنگار، عکاس و فیلمبردار 17 شهرستان استان است.
ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن آشوریان ارومیه گفت: با توجه به شرایط برگزاری انتخابات در ایران اقلیتهای مذهبی از آزادی سیاسی و اجتماعی کامل برخوردار هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، استانلی سیمونز بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقلیتهای دینی مانند سایر اقشار مردم حضور پرشوری در انتخابات مجلس نهم دارند، افزود: طی سالهای بعد از پیروزی انقلاب، دشمنان نظام تحریم اقتصادی، تهاجمات فرهنگی به ملت ایران تحمیل و برای سست کردن مبانی وحدت کلمه به مسائل قومیتی مبنی براینکه اقلیتهای دینی در ایران آزادی ندارند پرداخته و این در حالی است که این ادعاها دروغ محض بوده و فراهم شدن شرایط برای شرکت کردن مردم در انتخابات مجلس نشان دهنده وجود آزادی سیاسی و اجتماعی برای مردم از جمله آشوریان است.
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