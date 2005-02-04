به گزارش خبرنگار" مهر" نتايج بدست آمده دراين ديداربه شرح زيراست:
نتايج انفرادي :
سرگئي پتروف كه جايگزين قيدارمحمد علي اف عضو تيم ملي روسيه درالمپيك در وزن 55 كيلوگرم شده بود، موفق شد با امتياز 2 بريك ازسد عسگرژورسليم بايف بگذرد.
در60 كيلوگرم الكسي شوتسوف نفر چهارم المپيك آتن مغلوب نورباگيت تنگيز بليف ازقزاقستان شد ونتيجه را 5 بر2 واگذاركرد.
در66 كيلوگرم سرگئي كانتارف مقابل بيك مارونوف دارنده مدال برنز بازيهاي آسياي ميانه بانتيجه 5 برصفربه پيروزي رسيد.
در74 كيلوگرم وارترزسامو كاشف ازروسيه كه درالمپيك آتن سوم شده بود 5 برصفرواورن كلگنبايف را ازپيش روبرداشت.
لواني كزوا دزه فرنگي كار 84 كيلوگرمي روسيه 3 بر1 ويتالي زاخارچنكورا شكست داد.
در96 كيلوگرم روسها پيروزي ديگري بدست آورند، دراين وزن واسيلي تپلوخوف 4 بريك ازسد مارگولان آسيم بيكوف گذشت.
روسها در120 كيلوگرم حسن باروف قهرمان المپيك را دراختيارنداشتند ودرغياب اين كشتي گير يوري بازي كيف مقابل الكساندر سفرنوف قرارگرفت و آخرين پيروزي را با نتيجه 9 بر1 نصيب تيمش كرد.
مسابقات جام جهاني كشتي فرنگي - تهران
تيم ملي كشتي فرنگي روسيه به پيروزي رسيد // شوتسوف باخت
قهرمان كشتي جهان كه با تيم دوم به مسابقات جام جهاني تهران آمده است، در اولين مسابقه خود كارسختي نداشت. روسها كه با تيم دوم خود هم براي رقيبانشان خطر سازند، دراولين مسابقه مقابل قزاقستان قرار گرفتند و با نتيجه 19 بر7 پيروز ميدان شدند.
به گزارش خبرنگار" مهر" نتايج بدست آمده دراين ديداربه شرح زيراست:
نظر شما