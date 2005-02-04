تيم ملي كشتي فرنگي روسيه به پيروزي رسيد // شوتسوف باخت

به گزارش خبرنگار" مهر" نتايج بدست آمده دراين ديداربه شرح زيراست:

نتايج انفرادي :

سرگئي پتروف كه جايگزين قيدارمحمد علي اف عضو تيم ملي روسيه درالمپيك در وزن 55 كيلوگرم شده بود، موفق شد با امتياز 2 بريك ازسد عسگرژورسليم بايف بگذرد.

در60 كيلوگرم الكسي شوتسوف نفر چهارم المپيك آتن مغلوب نورباگيت تنگيز بليف ازقزاقستان شد ونتيجه را 5 بر2 واگذاركرد.

در66 كيلوگرم سرگئي كانتارف مقابل بيك مارونوف دارنده مدال برنز بازيهاي آسياي ميانه بانتيجه 5 برصفربه پيروزي رسيد.

در74 كيلوگرم وارترزسامو كاشف ازروسيه كه درالمپيك آتن سوم شده بود 5 برصفرواورن كلگنبايف را ازپيش روبرداشت.

لواني كزوا دزه فرنگي كار 84 كيلوگرمي روسيه 3 بر1 ويتالي زاخارچنكورا شكست داد.

در96 كيلوگرم روسها پيروزي ديگري بدست آورند، دراين وزن واسيلي تپلوخوف 4 بريك ازسد مارگولان آسيم بيكوف گذشت.

روسها در120 كيلوگرم حسن باروف قهرمان المپيك را دراختيارنداشتند ودرغياب اين كشتي گير يوري بازي كيف مقابل الكساندر سفرنوف قرارگرفت و آخرين پيروزي را با نتيجه 9 بر1 نصيب تيمش كرد.