مشارکت حداکثری در انتخابات تبلور اتحاد و اقتدار ملی است

محمد اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتخابات این دوره مجلس همچون سایر انتخابات نظام جمهوری اسلامی به دلایل موقعیت خاص و تاثیرگذار ایران اسلامی در نظام بین الملل از اهمیت بالا و مهمی برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به اینکه ایران الگوی بیداری و انقلابی در سراسر جهان شده است، اظهارداشت: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات موجب جوشش وجدانهای بیدار اسلامی در ادامه راه این حرکت نوین خواهد بود.

فرماندار املش گفت: انتخابات به دلیل شرایط ویژه در جهان اسلام و رخداد بیداری اسلامی از یکسو و صف بندی جبهه استکبار و تهدید‌های گوناگون از سوی دیگر بر ضرورت مشارکت حداکثری در این انتخابات تردیدی وجود ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه انتخابات تثبیت کننده نظام اسلامی و استمرار بخش ساحت جمهوریت نظام است، افزود: مشارکت در انتخابات برای هر فرد مسلمان یک تکلیف و رسالت دینی و موجب ایفای نقش هر فرد در سرنوشت خود و جامعه خود است.

اکبری اظهارداشت: از مجموع 30 هزار و 463 شهروند املشی واجد شرایط رای دادن در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دو هزار و 324 نفر رای اولی هستند.

وی یادآورشد: شهرستان املش 47 هزار نفر جمعیت دارد که 68 درصد آن واجد شرایط رای دادن هستند.