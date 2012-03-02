دادستان تبریز از ستاد انتخابات استان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی خلیل اللهی امروز جمعه در این بازدید، در جریان امورات مربوط به روند برگزاری انتخابات قرار گرفت.

وی با ابراز رضایت از مراحل مختلف فعالیت های ستاد انتخابات استان گفت: تمام عوامل اجرایی ستاد به طور مرتب و دقیق انتخابات استان در حوزه های مختلف انتخابیه را تحت کنترل داشته و این فعالیت ها قابل قدردانی است.

خلیل اللهی با اشاره به بازدیدهای خود از شعبات مختلف اخذ رای در تبریز و فرمانداری این شهرستان اظهار کرد: تاکنون هیچ مشکلی در این زمینه و در شعبات اخذ رای تبریز وجود نداشته و روند انتخابات مطلوب و خوب ارزیابی می شود.