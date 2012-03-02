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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۹

وفایی در گفتگو با مهر:

انتخابات در الیگودرز در سلامت کامل در حال برگزاری است

انتخابات در الیگودرز در سلامت کامل در حال برگزاری است

الیگودرز - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان الیگودرز گفت: انتخابات در این شهرستان در سلامت کامل در حال برگزاری است.

سید مهدی وفایی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور پرشور مردم شهرستان الیگودرز در پای صندوقهای رای اظهار داشت: مردم این شهرستان از همان ساعات اولیه رای گیری حضور پررنگ و حماسی داشتند.

وی تصریح کرد: مردم شهرستان الیگودرز با حضور گسترده خود در پای صندوقهای رای به رغم وجود وضعیت وضعیت هوا گرمابخش سرمای زمستانی این شهرستان بودند.

فرماندار شهرستان الیگودرز بیان داشت: مردم این شهرستان با لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با حضور دشمن شکن خود پای صندوقهای رای حاضر شدند.

وفایی مقدم یادآور شد: خوشبختانه از ساعات اولیه رای گیری شاهد حضور پرشور و حداکثری مردم شهرستان الیگودرز بوده ایم.

وی با بیان اینکه شهرستان الیگودرز دارای مناطق صعب العبور مانند بخش های زز و ماهرو و روستاهای پراکنده فراوانی است، عنوان کرد: با توجه به این امر امکانات و صندوقهای رای مورد نیاز از صبح امروز برای مناطق دورافتاده و صعب العبور ارسال شده است.

کد مطلب 1549272

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