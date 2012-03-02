خراسان جنوبی شاهد برگزاری قانونمند ترین انتخابات در طول سال های گدشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بعد از ظهر جمعه با حضور در ستاد مرکزی انتخابات خراسان جنوبی در جمع مسئولان وخبرنگاران اظهارداشت: دشمنان سعی می کنند در انتخابات مجلس تفرقه ایجاد کند تا با این زمینه بتواند ریشه های تفرقه را در انتخابات مجلس زیاد تر کند به عبارت دیگر سیاست دشمن گام به گام است.

وی افزود: اگر به انتخابات به عنوان یک وظیفه نگاه کنیم اگر کسی رای نیاورد دل سرد نشده و اقدام به تفرقه افکنی نمی کند بلکه سعی می کند در سایرعرصه ها به عنوان سرباز ولایت خدمت کند.

امام جمعه بیرجند با بیان این که قانون محوری مهم ترین خواسته از مردم و نامزدها است، بیان داشت: همکاری در جهت رسیدن به هدف مهم ترین وظیفه است و همه باید تلاش کنیم اهداف رهبری را تحقق بخشیم و با رفتار فرهنگی و بزرگوارنه پس از انتخابات آن را به مردم نشان خواهیم داد.

رضایی تصریح کرد: پاک ترین سالم ترین و قانون مند ترین انتخاات را داریم و مسئولان با سعه صدر این انتخابات را برگزار کردند.

وی یادآورشد: حضور حداکثری در انتخابات زمینه برگزاری یک انتخابات سالم را در انتخابات بعدی فراهم می کند.