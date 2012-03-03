اکران "انتهای خیابان هشتم" قطعی شد/ افتتاح سینما قلهک

سید جمال ساداتیان تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: "انتهای خیابان هشتم" در گروه سینمایی عصر جدید به روی پرده می‌رود و این فیلم جزو اکران‌های قطعی نوروز 91 است. مجتمع فرهنگی قلهک نیز با این فیلم در نوروز افتاح می‌شود.

در خلاصه داستان "انتهای خیابان هشتم" آمده است: نیلوفر و خانواده‌اش باید ظرف سه روز مبلغ سنگینی را فراهم کنند، اما هرچه زمان می‌گذرد، نیلوفر متوجه می‌شود که سرنوشت دیگری پیش روی اوست. در این بین اتفاقاتی می‌افتد.

ترانه علیدوستی، صابر ابر، حامد بهداد، محمدرضا غفاری، مهدی ماهانی، بیتا بیگی، خسرو شهراز، احسان عیوض‌نژاد، اولدوز منصور، رضا دهقانی‌سامانی، محمد همایون‌‌پور و الهه حصاری بازیگران این فیلم هستند.

سالن سینمایی قلهک با 320 صندلی مجهز به سیستم صدای دالبی سراوند و با کیفیت تصویری مناسب احداث شده است. در این سالن سینمایی کافی شاب و رستوران نیز برای دسترس علاقمندان در نظر گرفته شد است. این سینما در خیابان یخچال در محوطه موزه آب قرار دارد.