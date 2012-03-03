  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۳۴

ساداتیان در گفتگو با مهر:

اکران "انتهای خیابان هشتم" قطعی شد/ افتتاح سینما قلهک

اکران "انتهای خیابان هشتم" قطعی شد/ افتتاح سینما قلهک

تهیه‌کننده "انتهای خیابان هشتم" ساخته علیرضا امینی از اکران قطعی این فیلم در نوروز 91 خبر داد.

سید جمال ساداتیان تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: "انتهای خیابان هشتم" در گروه سینمایی عصر جدید به روی پرده می‌رود و این فیلم جزو اکران‌های قطعی نوروز 91 است. مجتمع فرهنگی قلهک نیز با این فیلم در نوروز افتاح می‌شود.

در خلاصه داستان "انتهای خیابان هشتم" آمده است: نیلوفر و خانواده‌اش باید ظرف سه روز مبلغ سنگینی را فراهم کنند، اما هرچه زمان می‌گذرد، نیلوفر متوجه می‌شود که سرنوشت دیگری پیش روی اوست. در این بین اتفاقاتی می‌افتد.

ترانه علیدوستی، صابر ابر، حامد بهداد، محمدرضا غفاری، مهدی ماهانی، بیتا بیگی، خسرو شهراز، احسان عیوض‌نژاد، اولدوز منصور، رضا دهقانی‌سامانی، محمد همایون‌‌پور و الهه حصاری بازیگران این فیلم هستند.

سالن سینمایی قلهک  با 320 صندلی مجهز به سیستم صدای دالبی سراوند و با کیفیت تصویری مناسب احداث شده است. در این سالن سینمایی کافی شاب و رستوران نیز برای دسترس علاقمندان در نظر گرفته شد است. این سینما در خیابان یخچال در محوطه موزه آب قرار دارد.

کد مطلب 1549276

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها