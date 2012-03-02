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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۴۱

یک میلیون و 353 هزار نفر در استان البرز واجد شرایط رای دادن هستند

یک میلیون و 353 هزار نفر در استان البرز واجد شرایط رای دادن هستند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان البرز گفت: طبق آمار وزارت کشور یک میلیون و 353 هزار و 24 نفر در استان البرز واجد شرایط رای دادن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رجبی در ستاد انتخابات استان البرز در جمع خبرنگاران گفت: وزارت کشور طبق سنوات قبل در انتخابات، شمار رای دهندگان در این حوزه انتخابیه را این تعداد اعلام داشته است.

وی گفت: مردم استان البرز امروز از بین 67 کاندیدای نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی در دو حوزه انتخابیه در کرج و ساوجبلاغ سه نماینده اصلح خود را در استان برای حضور در صحن علنی مجلس انتخاب خواهد کرد.

وی تاکید کرد: چنانچه بقیه کاندیداها انتخاب نشدند به رای مردم احترام بگذارند. 

وی افزود: ‌از تعداد 67 نفر نامزد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان البرز 58 نفر مرد و 9 نفر زن تشکیل می دهند که اسامی 54 نامزد در شعب اخذ رای شهرستان کرج و 13 نامزد در شعب اخذ رای شهرستان ساوجبلاغ اعلام شده است. 

کد مطلب 1549277

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