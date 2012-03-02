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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۴

عسگری در گفتگو با مهر:

مورد امنیتی در گنبدکاووس اعلام نشده است

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی گنبدکاووس گفت: هیچ مورد و مشکل امنیتی در فرآیند انتخابات در شهرستان گزارش نشده است.

سرهنگ محمد علی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر افرود: عوامل امنیتی و انتظامی نیز کار حفاظت از آرای مردم را برعهده دارند و انجام وظیفه می کنند.

وی اظهار داشت: از زمان آغاز اجرای کار انتخابات، این دستگاه نیز در کنار سایر عوامل حضوری پررنگ داشته است.

عسگری گفت: خوشبختانه مشارکت مردم در این دوره انتخابات پرشور و گسترده است.

165 شعبه آرای مردم شهرستان گنبدکاووس را در نهمین دوره انتخابات جمع آوری می کنند.

عیسی امیدفر، عبدالصمد بردی پور، احمد دستمرد، سلمان عباسی، علی لکزانوری، تاشاجان ایرانی، سلیمان هاشمی و فریدون هیوچی هشت نامزد حوزه انتخابیه گنبدکاووس هستند.

کد مطلب 1549278

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