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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۸

روستایی:

روند برگزاری انتخابات در آذربایجان شرقی به دقت رصد می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: جانشین ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آذربایجان شرقی گفت: مسئولین و عوامل اجرایی این ستاد از شب گذشته با استقرار در ستاد انتخابات مستقر در محل استانداری آذربایجان شرقی ، روند جاری انتخابات در سطح استان را به دقت رصد و مدیریت می کند.

حسن روستایی روز جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این ستاد از زمان شروع اخذ رای، فعالیتهای ستادی و اجرایی خود را در امتداد با فعالیتهای هفته های اخیر، آغاز کرده و هیچ مشکلی در زمینه برگزاری سالم انتخابات تاکنون وجود نداشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ مشکلی در حوزه های مختلف انتخابیه و دو هزار و 790 شعبه اخذ رای استان وجود ندارد و تمامی برنامه ها طبق روال و معمول در حال انجام است.
 
روستایی با اشاره به کنترل وضعیت شهرستانها از طریق ویدئو کنفرانس، گفت: تاکنون در ارتباط مستقیم با تمامی شهرستانهای 20 گانه استان، مشکلی حادی در زمینه اخذ آرای مردم و روند برگزاری انتخابات گزارش نشده است.
 
به گفته وی، در حال حاضر تنها در تعدادی محدودی از مناطق روستایی شهرستانهای میانه، بستان آباد و چارایماق به دلیل شرایط نامساعد جوی، در رابطه با رسیدن به موقع برخی صندوقهای رای سیار وجود دارد که تلاش می شود این مشکلات جزئی نیز تا ساعاتی دیگر حل و فصل شود.
کد مطلب 1549280

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