عروس و داماد پاکدشتی وصلتشان را پای صندوق رأی جشن گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید کاظم‌ زاده و ملیحه براتی عصر امروز با حضور در شعبه اخذ رأی مستقر در مصلای نماز جمعه شهر فرون‌آباد در حوزه انتخابیه شهرستان پاکدشت رأی خود را در صندوق مستقر در این شعبه ریختند.

داماد فرون آبادی بعد از رأی دادن در جمع خبرنگاران حاضر در این حوزه انتخابیه گفت: با حضور در این مکان مقدس، زندگی مشترکمان را آغاز کردیم و در عین حال در عرصه سیاسی کشور حاضر شدیم تا به جهانیان نشان دهیم در همه شرایط پای انقلاب ایستاده ایم و از آرمانهای والای امام و شهدا و مقام معظم رهبری پیروی می کنیم.

کاظم زاده افزود: ما با این کار، حمایت خودمان را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که مرهون خون شهداست اعلام کرده و می گوییم که استقلال، آزادی و امنیت امروز ما مرهون خون شهداست و باید با تمام توان ادامه دهنده راه شهدا باشیم.

عروس پاکدشتی نیز گفت: مردم برنده اصلی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند و از مردم غیور ایران اسلامی می‌خواهم در فرصت باقیمانده با حضور در شعبات اخذ رأی حضور یافته و با انتخاب فرد اصلح، رأی خود را به صندوقها بریزند، چراکه رأی‌ مردم تیری در چشم دشمنان نظام است.

براتی ادامه داد: مردم در حمایت از انقلاب اسلامی، امام و مقام معظم رهبری و پاسداری از ارزشهای انقلاب و خون شهدا، با حضور با صلابت خود، حماسه دیگری را ثبت کرده و برگ زرینی را در تاریخ انقلاب اسلامی به یادگار گذاشتند.

شهرستان پاکدشت در جنوب شرقی استان تهران قرار دارد و کار جمع ‌آوری آرای مردم در 122 شعبه اخذ رأی این شهرستان از ساعت هشت صبح آغاز شده است.

