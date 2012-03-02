خبرگزاری مهر بر نشاط انتخابات در گلستان افزوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عاشور عصر جمعه در حاشیه ستاد انتخابات استان افزود: از ابتدای شکل گیری کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات در استان، این اعتقاد وجود داشت که برای انجام این رسالت نیازمند به کمک رسانه های دیداری و شنیداری هستیم.

وی افزود: به همین منظور جلساتی با روابط عمومی های دستگاههای اجرایی و اصحاب رسانه استان شکل گرفت و هر یک از دستگاههای اجرایی و حوزه های ارتباطی به اقتضای کارکرد ذاتی خود به شکل گیری این امرکمک کردند.

عاشور اذعان داشت: هدف از این اقدام گسترش حضور مردم در انتخابات و تعیین سرنوشت و انتخاب شایسته و اصلح بود تا در حد بضاعت و توان این رسالت انجام شود.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات رسیده حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای چشمگیر و غیر قابل توصیف است و به نظر می رسد با توجه به این حضور ساعت اخذ رای بین یم تا دو ساعت افزایش یابد.

پنج خبرگزاری فعال استان گلستان در ستاد انتخابات گلستان حضور دارند.