خبرگزاری مهر بر نشاط انتخابات در گلستان افزوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عاشور عصر جمعه در حاشیه ستاد انتخابات استان افزود: از ابتدای شکل گیری کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات در استان، این اعتقاد وجود داشت که برای انجام این رسالت نیازمند به کمک رسانه های دیداری و شنیداری هستیم.
وی افزود: به همین منظور جلساتی با روابط عمومی های دستگاههای اجرایی و اصحاب رسانه استان شکل گرفت و هر یک از دستگاههای اجرایی و حوزه های ارتباطی به اقتضای کارکرد ذاتی خود به شکل گیری این امرکمک کردند.
عاشور اذعان داشت: هدف از این اقدام گسترش حضور مردم در انتخابات و تعیین سرنوشت و انتخاب شایسته و اصلح بود تا در حد بضاعت و توان این رسالت انجام شود.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات رسیده حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای چشمگیر و غیر قابل توصیف است و به نظر می رسد با توجه به این حضور ساعت اخذ رای بین یم تا دو ساعت افزایش یابد.
پنج خبرگزاری فعال استان گلستان در ستاد انتخابات گلستان حضور دارند.
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