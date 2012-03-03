ساخت سالن شش هزار نفره ورزشگاه نقش جهان بالاخره به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت سالن شش هزار نفره ورزشگاه نقش‌جهان از مرداد سال 1386 آغاز شد و در ابتدا قرار بود این سالن طی دو سال ساخته شده و آماده بهره برداری شود اما به دلیل مشکلات مختلف همچون نبود بودجه و تغییرات مدیریتی، ساخت این سالن در کش‌وقوس‌های بسیاری قرار گرفت.

اما بالاخره و پس از دو سال تاخیر، ساخت این سالن در روزهای پایانی سال 1390 به پایان رسید و قرار است طی روزهای آینده این سالن به بهره‌برداری برسد.

مسئولان دفتر فنی استانداری اصفهان در روزهای گذشته با حضور در ورزشگاه نقش جهان مقدمات اجرایی افتتاح سالن شش هزار نفره این ورزشگاه را فراهم کردند و قرار است این سالن در یکی از روزهای هفته آینده به بهره‌برداری برسد.

مسئولان استان در تلاشند که سالن شش هزار نفره ورزشگاه نقش جهان را در تاریخ هجدهم اسفند امسال به بهره‌برداری برسانند.

پیش از این قرار بود این سالن در سفر رئیس جمهور به اصفهان افتتاح شود اما به دلیل لغو سفر احمدی نژاد به اصفهان افتتاح این سالن به زمان دیگری موکول شد.

قرار است در روزهای ابتدایی هفته جاری محوطه اطراف این سالن و خیابان‌های منتهی به آن آماده شده تا در پایان هفته پیش‌رو این سالن مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

احتمال برگزاری قهرمانی گیتی‌پسند در ورزشگاه نقش‌جهان

در صورتیکه سالن شش هزار نفره ورزشگاه نقش‌جهان در هفته جاری به بهره‌برداری برسد، جشن قهرمانی تیم فوتسال گیتی‌پسند به احتمال فراوان در این سالن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است گیتی‌پسند در هفته پایانی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، جمعه هفته آینده به مصاف پرسپولیس برود اما با توجه به اینکه امکان برگزاری این مسابقه در سالن پیروزی و سالن مخابرات اصفهان وجود ندارد، احتمالا این دیدار در سالن 6 هزار نفره ورزشگاه نقش‌جهان برگزار می‌شود.

گیتی‌پسند در حالی جمعه آینده به مصاف پرسپولیس می‌رود که در صورت شکست منصوری قرچک در دیدار خود مقابل فولاد ماهان و پیروزی گیتی‌پسند، قهرمانی ازآن تیم اصفهانی می‌شود بنابراین اگر گیتی‌پسند قهرمان مسابقات لیگ برتر شود، ‌جشن قهرمانی این تیم اصفهانی در سالن ۶ هزار نفره ورزشگاه نقش‌جهان برگزار خواهد شد .