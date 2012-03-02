پایان انتخابات شروع عزاداری آمریکا و دشمنان انقلاب است

سرهنگ علی عزتی که بعد از بازدید از شعب اخذ رای در رباط کریم و بهارستان در مراسم نماز جمعه پرند حضور یافته بود در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور امروز مردم حوزه های رباط کریم، بهارستان و پرند در پای صندوق های رای را پرشور و نشاط عنوان کرد.

وی گفت: با بازدیدی که از حوزه های انتخاباتی داشتیم، شواهد و گفته های مسئولان، بیانگر آن بود که در ساعات اولیه صبح 50 تا 60 درصد تعرفه های برگ رای استفاده شده بود.

وی حضور مردم در حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان را گسترده ، بسیار خوب و رضایتبخش دانست و افزود: مسئولان اخذ رای عنوان می کردند که با این حضور در ساعات پایانی با کمبود تعرفه مواجه خواهیم بود.

فرمانده سپاه رباط کریم با تشکر و قدردانی از حضور پرشور مردم اظهار داشت: پیام این حضور مردم به دشمنان، دندان شکن خواهد بود، چراکه آنها با هدف کاهش حضور حداکثری مردم و تبلیغات فراوان وارد صحنه شده بودند تا به دنبال آن مشروعیت و مقبولیت نظام زیر سوال برود.

عزتی یاد آور شد: مردم با این حضور خود نشان دادند که بعد از 33 سال هنوز هم دوست دار نظام و انقلاب بوده و از آن دفاع خواهند کرد و تا ساعت های آینده شاهد عزاداری و ماتم دشمنان مخصوصا آمریکا خواهیم بود.