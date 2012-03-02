اولین انتخابات مستقل البرز ؛ تجربه ماندگار استان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی ظهر جمعه در محل در هیئت بازرسی ستاد انتخابات استان گفت: هشت حوزه فرعی و اصلی در انتخابات استان البرز فعال است.

وی ابراز داشت: دو حوزه اصلی انتخابات در فرمانداری کرج و فرمانداری ساوجبلاغ و 8 حوزه فرعی نیز نظرآباد و طالقان، آسارا و دیگر مکان ها ایجاد خواهد شده است و حدود هزار شعبه اخذ رای و هر شعبه یک بازرس وجود دارد.

وی بیان کرد: هر 20 حوزه زیر نظر یک سر بازرس می باشد ومهم ترین تدابیری که در هیات بازرسی ستاد انتخابات اندیشیده شد قانون مداری ، عدالت مداری، حضور حداکثری است.

وی در ادامه گفت: در برهه حساس کنونی حضور پرشور در صحنه انتخابات خواب دشمنان نظام اسلامی را پریشان می کند و این امر بر لزوم مشارکت گسترده در این آزمون می افزاید.

وی افزود: ملت هوشیار ایران در گذر زمان و عبور از فراز و نشیب های گوناگون امتحان های مختلف را پشت سر گذاشته و با درک و شعور سیاسی عمیق توطئه های دشمنان را خنثی کرده و در مواقع حساس حضوری موثر داشته اند.



انتخابات تنها وسیله تحقق مشارکت در تصمیم گیری ها است

عضو هیئت بازرسی انتخابات استان البرز گفت: امروزه انتخابات تنها وسیله ای است که مشارکت در تصمیم گیری ها از طریق آن تحقق می پذیرد.

وی افزود: امروزه انتخابات تنها وسیله ایست که مشارکت در تصمیم گیری ها از طریق آن تحقق می پذیرد، انتخابات تعبیر دیگری نیز دارد و اعتماد به خرد جمعی و باور به آن است.

وی گفت: امروز مردم با حضور یکپارچه و با شکوه خود در پای صندوق های رای حماسه دیگری را برای نظام و انقلاب رقم زدند.

وی اظهار داشت: در این دوره به دلیل بحث بیداری اسلامی، حضور حداکثری، پر شور و باشکوه مردم در انتخابات، باعث می شود که نه تنها توطئه های دشمنان از جمله تحریم ها کاری را از پیش نبرند بلکه مردم و شهروندان استان البرز مصمم هستند که این راه را ادامه دهند و از این تحریم ها و تهدیدها واهمه ای نداشته و ندارند بلکه در این رابطه دشمن است که ناامید می شود.