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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۵

مولوی عنوان کرد:

اولین انتخابات مستقل البرز ؛ تجربه ماندگار استان

اولین انتخابات مستقل البرز ؛ تجربه ماندگار استان

کرج - خبرگزاری مهر: مشاور استاندار و عضو هیئت بازرسی انتخابات استان البرز گفت: انتخابات 12 اسفند اولین انتخاباتی است که البرز پس از استان شدن تجربه می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی ظهر جمعه در محل در هیئت بازرسی ستاد انتخابات استان گفت: هشت حوزه فرعی و اصلی در انتخابات استان البرز فعال است.

وی ابراز داشت: دو حوزه اصلی انتخابات در فرمانداری کرج و فرمانداری ساوجبلاغ و 8 حوزه فرعی نیز نظرآباد و طالقان، آسارا و دیگر مکان ها ایجاد خواهد شده است و حدود هزار شعبه اخذ رای و هر شعبه یک بازرس وجود دارد.

وی بیان کرد: هر 20 حوزه زیر نظر یک سر بازرس می باشد ومهم ترین  تدابیری که در هیات بازرسی ستاد انتخابات اندیشیده شد قانون مداری ، عدالت مداری، حضور حداکثری است.

وی در ادامه گفت: در برهه حساس کنونی حضور پرشور در صحنه انتخابات خواب دشمنان نظام اسلامی را پریشان می کند و این امر بر لزوم مشارکت گسترده در این آزمون می افزاید.

وی افزود: ملت هوشیار ایران در گذر زمان و عبور از فراز و نشیب های گوناگون امتحان های مختلف را پشت سر گذاشته و با درک و شعور سیاسی عمیق توطئه های دشمنان را خنثی کرده و در مواقع حساس حضوری موثر داشته اند.


 انتخابات تنها وسیله تحقق مشارکت در تصمیم گیری ها است

عضو هیئت بازرسی انتخابات استان البرز گفت: امروزه انتخابات تنها وسیله ای است که مشارکت در تصمیم گیری ها از طریق آن تحقق می پذیرد.

وی افزود: امروزه انتخابات تنها وسیله ایست که مشارکت در تصمیم گیری ها از طریق آن تحقق می پذیرد، انتخابات تعبیر دیگری نیز دارد و اعتماد به خرد جمعی و باور به آن است.

وی گفت: امروز مردم با حضور یکپارچه و با شکوه خود در پای صندوق های رای حماسه دیگری را برای نظام و انقلاب رقم زدند.

وی اظهار داشت: در این دوره به دلیل بحث بیداری اسلامی، حضور حداکثری، پر شور و باشکوه مردم در انتخابات، باعث می شود که نه تنها توطئه های دشمنان از جمله تحریم ها کاری را از پیش نبرند بلکه مردم و شهروندان استان البرز  مصمم هستند که این راه را ادامه دهند و از این تحریم ها و تهدیدها واهمه ای نداشته و ندارند بلکه در این رابطه دشمن است که ناامید می شود. 

کد مطلب 1549288

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