مردم قاین حضور حداکثری و سرشار از شور و شعور دارند

غلامعلی حبیبی منش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: مردم قاین با توجه به سابقه تاریخی و فرهنگی که دارند در همان ساعات اولیه انتخابات حضوری گسترده پای صندوق های رای داشتند به نحوی که در صندوق هایی که در سال های گذشته بیش از 200 یا 300 رای نبود در حال حاضر 900 تعرفه مصرف شده است.

وی افزود: مردم باید سعی کنند هر چه زودتر پای صندوق های رای رفته و رای دادن را به ساعات پایانی شب واگذار نکند.

وی بیان کرد: مردم سعی کنند با حضور در انتخابات ندای رهبری را لبیک گفته و حضوری گسترده داشته باشند.

فرماندار شهرستان قاین با بیان این که دادن رای حق مردم است و ملت ایران برای به دست آوردن این حق شهدای زیادی را داده اند، گفت: مردم با حضور در پای صندوق های رای از این حق که بهای سنگین خون شهداست استفاده خواهند کرد.

حبیبی منش یادآورشد: در شهرستان قاین انتخابات در آرامش کامل برگزارشده و همچنین قبل از انتخابات نیز نامزدها وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کرده اند که این امر در وهله اول مقدمه قاینی آباد و در وهله دوم موجب گسترش عمران و آبادی در خراسان جنوبی می شود.