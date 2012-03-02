مسئولان با صیانت از آراء مردم به حضور باشکوه آنان احترام بگذارند

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضور برجسته مردم استان البرز در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان با صیانت از آراء مردم به این حضور باشکوه و برجسته احترام بگذارند.

وی اظهار داشت: ما به مردم نمی گوییم چه بکنند و چه نکنند که مردم خود به نیکی می دانند چه موقع بهترین عکس العمل را نشان دهند.

وی تاکید کرد: ایرانی همواره در برهه های حساس تاریخی که کشور مورد هجوم انواع تهاجمات خارجی است، با حضوری حداکثری حمایت خود از نظام را اعلام کرد و تاکید کرد که می خواهد سرنوشتش را به دست خویش رقم بزند و بیگانه حق دخالت در امور داخلی کشور را ندارد.

رئیس ستاد انتخابات استان البرز تصریح کرد: مردم از مسئولان یاد نمی گیرند بلکه این مسئولان هستند که همواره از انتخابهای آگاهانه مردم یاد می دهند.

رجبی افزود: مسئولان وظیفه برقراری امنیت و برگزاری انتخاباتی سالم را به عهده دارند که باید برای تحقق آن بکوشند.

وی همچنین از کلیه کسانی که با فراهم کردن بستر مناسب زمینه مشارکت حداکثری مردم را فراهم کردند، قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه با همکاری همه کمیته های ستاد انتخابات استان البرز تاکنون تخلفی در انتخابات استانی گزارش نشده است.