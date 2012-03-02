  1. استانها
  2. البرز
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۴۳

رجبی:

مسئولان با صیانت از آراء مردم به حضور باشکوه آنان احترام بگذارند

مسئولان با صیانت از آراء مردم به حضور باشکوه آنان احترام بگذارند

کرج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار البرز گفت: مردم با حضور باشکوه در انتخابات به وظیفه خود عمل کردند و حال نوبت مسئولان است که نسبت به حضور مردم با صیانت از آراء آنها احترام بگذارند.

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضور برجسته مردم استان البرز در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان با صیانت از آراء مردم به این حضور باشکوه و برجسته احترام بگذارند.

وی اظهار داشت: ما به مردم نمی گوییم چه بکنند و چه نکنند که مردم خود به نیکی می دانند چه موقع بهترین عکس العمل را نشان دهند.

وی تاکید کرد: ایرانی همواره در برهه های حساس تاریخی که کشور مورد هجوم انواع تهاجمات خارجی است، با حضوری حداکثری حمایت خود از نظام را اعلام کرد و تاکید کرد که می خواهد سرنوشتش را به دست خویش رقم بزند و بیگانه حق دخالت در امور داخلی کشور را ندارد.

رئیس ستاد انتخابات استان البرز تصریح کرد: مردم از مسئولان یاد نمی گیرند بلکه این مسئولان هستند که همواره از انتخابهای آگاهانه مردم یاد می دهند.

رجبی افزود: مسئولان وظیفه برقراری امنیت و برگزاری انتخاباتی سالم را به عهده دارند که باید برای تحقق آن بکوشند.

 وی همچنین از کلیه کسانی که با فراهم کردن بستر مناسب زمینه مشارکت حداکثری مردم را فراهم کردند، قدردانی کرد و گفت: خوشبختانه با همکاری همه کمیته های ستاد انتخابات استان البرز تاکنون تخلفی در انتخابات استانی گزارش نشده است.

کد مطلب 1549292

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها